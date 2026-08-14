BP возобновит работу в Венесуэле

Британская нефтегазовая компания BP сообщила о том, что возвращается в Венесуэлу. Она получила лицензию на разработку второй очереди газового месторождения Лоран. BP будет реализовывать проект совместно с эмиратской XRG и катарской UCC Holding.

Консорциум получил права на добычу 114 млн кубических метров газа (общие запасы месторождения оцениваются в более чем 200 млн кубических метров). Лицензию на разработку первой фазы Лорана в июне получила другая британская компания Shell. Обе фазы будут разрабатываться параллельно.

BP, как и многие другие западные нефтегазовые компании, ранее работала в Венесуэле. Однако затем они были вынуждены прекратить деятельность в стране из-за введенных против Каракаса санкций. После операции США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро в январе текущего года Дональд Трамп призвал западные компании возобновить инвестиции в Венесуэлу. С начала года такие компании, как Chevron, Repsol, Shell, начали возобновлять работу в стране.

Яна Рождественская