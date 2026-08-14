BP возобновит работу в Венесуэле
Британская нефтегазовая компания BP сообщила о том, что возвращается в Венесуэлу. Она получила лицензию на разработку второй очереди газового месторождения Лоран. BP будет реализовывать проект совместно с эмиратской XRG и катарской UCC Holding.
Консорциум получил права на добычу 114 млн кубических метров газа (общие запасы месторождения оцениваются в более чем 200 млн кубических метров). Лицензию на разработку первой фазы Лорана в июне получила другая британская компания Shell. Обе фазы будут разрабатываться параллельно.
BP, как и многие другие западные нефтегазовые компании, ранее работала в Венесуэле. Однако затем они были вынуждены прекратить деятельность в стране из-за введенных против Каракаса санкций. После операции США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро в январе текущего года Дональд Трамп призвал западные компании возобновить инвестиции в Венесуэлу. С начала года такие компании, как Chevron, Repsol, Shell, начали возобновлять работу в стране.
Возвращение западных компаний в Венесуэлу началось после операции США по захвату президента Николаса Мадуро 3 января 2026 года и назначения временным президентом Дельси Родригес. Дональд Трамп тогда заявил, что американские компании инвестируют в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов, а США возьмут управление страной на «переходный период».
В феврале 2026 года Минфин США выдал генеральные лицензии, позволяющие нескольким крупным энергетическим корпорациям, включая BP, Chevron, Eni, Shell и Repsol, осуществлять нефтегазовые операции в Венесуэле и заключать контракты на новые инвестиции. Эти разрешения не распространяются на компании из России, Китая и Ирана.
Ранее, в конце февраля 2026 года, президент США Дональд Трамп сообщил о получении 80 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы. В апреле 2026 года Минфин США смягчил санкции против Каракаса, а Repsol и Chevron вернулись в Венесуэлу.