Испанская Repsol вернула контроль над нефтяными активами в Венесуэле

Испанская нефтегазовая компания Repsol заключила соглашение с правительством Венесуэлы. Сделка позволит компании вернуть контроль над нефтяными активами в стране, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Сообщается, что условия соглашения предусматривают утроение производства в течение трех лет и создание системы «гарантированных платежей» со стороны Венесуэлы.

Repsol работает в Венесуэле с 1993 года. В 2023 году, когда в отношении Венесуэлы действовали санкции США, испанская компания заключила с местными властями соглашение, позволяющее ей продолжать работу в стране. Однако в 2025 году президент США Дональд Трамп отозвал у Repsol и других западных компаний лицензии на работу Венесуэле.

Как пишет FT, нынешнее соглашение не включает в себя обязательства Венесуэлы выплатить Repsol $4,55 млрд, которые, по мнению компании, ей недоплатили местные власти. Однако введение системы гарантированных платежей позволит избежать таких ситуаций в будущем.

После операции США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро Дональд Трамп неоднократно призывал западные компании возобновить инвестиции в Венесуэлу. Один из примеров таких инвестиций — заключенное ранее на этой неделе соглашение Chevron с властями Венесуэлы.

Яна Рождественская