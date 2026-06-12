Shell и Венесуэла заключили пять соглашений о разработке месторождений природного газа

Венесуэла заключила с британской нефтегазовой компанией Shell пять соглашений о разработке месторождений природного газа и нефтедобыче. Об этом сообщает Reuters.

«Соглашения представляют собой исторический шаг, который позволит рационально использовать нефть и газ для экспорта, что принесет огромную выгоду Венесуэле»,— сказала в эфире телеканала Venezolana de Televisin уполномоченный президент республики Делси Родригес.

Один из подписанных документов — соглашение о начале первого этапа разработки и эксплуатации месторождения блока Лоран. Полученное сырье планируется направлять как на обеспечение нужд внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт. Кроме того, заключены соглашения об увеличении добычи легкой нефти на месторождениях в поясе Ориноко.