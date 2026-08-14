В Новгородской области ночью перехватили два беспилотника

В Новгородской области ночью 14 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотных аппаратов и не трогать их в случае обнаружения.

По данным Минобороны России, за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 553 украинских беспилотника самолетного типа, проникнувших в воздушное пространство РФ.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Ленобласти сбили 54 беспилотника, в порту Усть-Луга начался пожар.

Матвей Николаев