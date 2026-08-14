Подозреваемую в убийстве замкомандира бригады подводных лодок ЧФ РФ арестовали

Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве российского военнослужащего. Об этом «РИА Новости» сообщили в суде. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Накануне ФСБ России сообщила, что при взрыве погиб военнослужащий Минобороны России. Личность погибшего не уточнялась. По данным «Ъ», это был капитан первого ранга, заместитель командира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ Роберт Шагеев. Сотрудники ФСБ задержали россиянку 1994 года рождения. Следствие считает, что она совершила преступление по заданию украинских спецслужб.

Взрыв произошел в сквере на Столетовском проспекте Севастополя. Бомба сработала в урне, когда рядом проходил военнослужащий. Подозреваемую Маргариту Реутт задержали в тот же день, на допросе она призналась в совершении преступления. Ей грозит срок за теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ). Не исключено, что в уголовном деле появится и статья о госизмене (ст. 275 УК).

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристка-террористка».