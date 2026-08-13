Российский военнослужащий погиб при взрыве в Севастополе

В Севастополе подорвали военнослужащего Минобороны России. От полученных травм мужчина скончался. Подозреваемая в причастности к преступлению задержана, сообщили в УФСБ по региону.

Задержанной оказалась россиянка 1994 года рождения, следует из пресс-релиза. По данным ведомства, она действовала в интересах спецслужб Украины. Личность убитого военнослужащего не раскрывается. Сейчас проводят оперативно-разыскные и следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишет Telegram-канал «112», жертвой покушения стал капитан 1-го ранга. Взрывное устройство могло находиться в урне или под лавочкой.