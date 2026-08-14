Структура «Русала» лишилась спорткомплекса с вертолетной площадкой в Красноярске

Арбитражный суд Красноярского края 11 августа постановил изъять у компании ООО «Стройинжиниринг» (учредитель АО «Русал») недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс путем продажи с публичных торгов. Согласно материалам дела, площадь земельного участка, расположенного в Красноярске на берегу Енисея, составляет 2,63 га. На нем расположены 15 объектов недвижимости общей площадью более 3 тыс. кв. м, в том числе незавершенный спорткомплекс, теннисный корт, вертолетная площадка, причал и пр. Степень готовности построек варьируется от 9% до 90%.

Земельный участок со спорными объектами находился в аренде с 2010 года. Срок действия договора аренды истек 31 января 2026 года. Местные СМИ называют комплекс «дачей Быкова» (Анатолий Быков — бывший председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), который ранее был осужден за организацию убийств).

ООО «Стройинжиниринг» зарегистрировано в Красноярске в конце 2019 года и с тех пор работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем организации выступает АО «Русал».

Лолита Белова