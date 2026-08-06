Бензин и дизельное топливо подешевели в Курской области

В Курской области на неделе с 27 июля по 3 августа зафиксировали снижение цен на все виды автомобильного топлива. Бензин в среднем подешевел на 0,44 руб. — до 79,75 руб. за литр. Дизельное топливо потеряло в цене 2,17 руб. — до 81,24 руб. за литр. Об этом сообщает Курскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Снижение цен одновременно коснулось всех марок бензина. АИ-92 подешевел на 20 коп., до 76,69 руб. за литр, АИ-95 — на 52 коп., до 81,8 руб. Марки АИ-98 и выше в среднем упали в цене почти на 4 руб. — до 102,62 руб. за литр. Снижение по этой позиции в процентном отношении достигло 3,7%.

Накануне, 5 августа, «Ъ-Черноземье» сообщал, что губернатор Курской области Александр Хинштейн обсудил с руководством сети АЗС компании «Газпром» ситуацию на топливном рынке региона. В частности, речь зашла об обеспечении защиты заправочных станций, создании стратегических запасов для экстренных ситуаций и расширении сети АЗС компании. Господин Хинштейн отметил, что сейчас все заправки сети обеспечены как дизельным топливом, так и бензином.

Мария Свиридова