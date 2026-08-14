Минобороны России сообщило об ударе по ж/д станции украинского порта Измаил

Минобороны России продолжает отчитываться об ударах по портовой инфраструктуре и судам Украины. За последние сутки были поражены два буксира, а также атакован порт Измаил.

Согласно пресс-релизу, вечером 13 августа БПЛА в акватории Черного моря юго-западнее Николаева поразили два морских буксира. Они сопровождали в порты Украины сухогрузы с западным вооружением для ВСУ.

Ночью 14 августа ударными беспилотниками поражена железнодорожная станция порта Измаил. Она использовалась для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ, утверждает оборонное ведомство.

В конце июля российская армия нанесла удары по украинским портам в Измаиле, Одессе и Николаеве. На этой неделе Минобороны РФ отчиталось об ударах по портам на реке Дунай. В порту Измаила целями ударов были пункт временной дислокации ВСУ и объекты портовой инфраструктуры.