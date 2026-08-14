Минобороны России сообщило об ударе по ж/д станции украинского порта Измаил
Минобороны России продолжает отчитываться об ударах по портовой инфраструктуре и судам Украины. За последние сутки были поражены два буксира, а также атакован порт Измаил.
Согласно пресс-релизу, вечером 13 августа БПЛА в акватории Черного моря юго-западнее Николаева поразили два морских буксира. Они сопровождали в порты Украины сухогрузы с западным вооружением для ВСУ.
Ночью 14 августа ударными беспилотниками поражена железнодорожная станция порта Измаил. Она использовалась для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ, утверждает оборонное ведомство.
В конце июля российская армия нанесла удары по украинским портам в Измаиле, Одессе и Николаеве. На этой неделе Минобороны РФ отчиталось об ударах по портам на реке Дунай. В порту Измаила целями ударов были пункт временной дислокации ВСУ и объекты портовой инфраструктуры.
13 августа 2026 года Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по двум украинским портам на реке Дунай, включая Измаил, где целями были пункт временной дислокации подразделения ВСУ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Ранее, 12 августа 2026 года, Вооруженные силы России атаковали инфраструктуру порта Одессы высокоточным оружием и БПЛА, поразив базу горюче-смазочных материалов, которая, по мнению Минобороны, использовалась для обеспечения топливом ВСУ.
7 августа 2026 года Вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по морской инфраструктуре Украины, включая порт «Южный», где были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два сухогруза в Черном море. 6 августа 2026 года Минобороны РФ сообщило о поражении двух сухогрузов в Черном море, которые, по данным ведомства, осуществляли доставку грузов военного назначения. Удары по ним были нанесены с помощью БПЛА.