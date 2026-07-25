Минобороны РФ отчиталось о новых ударах по портам Измаила, Одессы и Николаева

Вооруженные силы России ударили по украинским портам в Измаиле, Одессе и Николаеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Как утверждает министерство, российские военнослужащие поразили портовую инфраструктуру и суда, используемые в интересах ВСУ.

Цели атаковали с помощью беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования. В порту Измаил ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры, предназначенным для хранения и разгрузки горюче-смазочных материалов. Под удар также попал «склад с военным имуществом ВСУ», сообщили в Минобороны.

В Николаеве в момент разгрузки был поражен сухогруз, который, как утверждает ведомство, доставлял грузы для ВСУ. В Одессе ВС РФ ударили по объектам, предназначенным для разгрузки и хранения грузов военного назначения.