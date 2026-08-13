Минобороны России отчиталось об ударах по украинским портам на реке Дунай

Вооруженные силы России ударили беспилотниками по двум украинским портам, расположенным на левом берегу реки Дунай. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В Ренийском порту был поражен пункт управления военно-морских сил (ВМС) Украины. В порту города Измаил целями ударов стали пункт временной дислокации подразделения ВСУ и объекты портовой инфраструктуры. Они, по данным ведомства, использовались для разгрузки и хранения военных грузов.