В Томске продают здание, где в 1917 году размещался штаб большевиков

Собственник выставил на продажу комплекс из трех зданий в исторической части Томска — на Набережной реки Ушайки, 8. Объявление размещено на сервисе «Авито».

Согласно сообщению продавца, общая площадь комплекса составляет 3,3 тыс. кв. м. В него входят двa двуxэтажныx здания и одно четырехэтажное. Недвижимость выставлена за 350 млн руб.

По данным сервиса 2ГИС, в зданиях работает несколько предприятий. В их числе ресторан «Сыроварня».

Здание на Набережной реки Ушайки имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Комплекс был сформирован в XIX веке и неоднократно менял «жильцов». Например, в 1905 году в нем размещались отделение Русского внешнеторгового банка и Томская торговая биржа. В 1917 году здание стало штаб-квартирой бюро местной Томской организации РСДРП, там работала редакция большевистской газеты «Сибирский рабочий».

Валерий Лавский