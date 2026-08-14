В Донецке почти 30 тысяч человек остались без света

В трех районах Донецка аварийно отключилось электричество. Без света остались более 29,6 тыс. человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Аварийное отключение 188 трансформаторных подстанций произошло в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах. «Проводятся работы по восстановлению электроснабжения»,— уточнил господин Кулемзин.

В апреле почти 500 тыс. человек в ДНР остались без электричества из-за ударов ВСУ. Перебои со светом фиксировали в Донецке, Макеевке, Мариуполе и Докучаевске. В том же месяце электричество отключалось в Кировском районе Донецка из-за аварии на трансформаторных подстанциях.