Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Донецке без света остались 2,5 тысячи человек из-за аварии на 11 подстанциях

Около 2,5 тыс. человек в Кировском районе Донецка остались без света из-за аварии на 11 трансформаторных подстанциях. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По словам господина Кулемзина, об аварийном отключении электричества сообщило АО «Юго-Западная электросетевая компания» «Донецкэнерго». Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Глава Донецка также сообщил об ударе БПЛА в Куйбышевском районе, из-за чего загорелись несколько автобусов. Некоторые из них полностью сгорели, другие — получили повреждения.

