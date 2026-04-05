Около 500 тыс. человек остались в ДНР без электричества из-за украинских ударов

В результате украинских ударов почти 500 тыс. человек в нескольких городах ДНР оказались без света. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Чертков в Telegram. Перебои с электричеством наблюдаются по меньшей мере в Донецке, Макеевке, Мариуполе и Докучаевске.

«Энергетики оперативно приступили к устранению повреждений. Прямо сейчас происходит запитывание по резервным схемам, в ряде районов постепенно возобновляется подача электроэнергии», — отметил господин Чертков.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что электричество пропало в нескольких районах города. Он отметил, что возможны также кратковременные перебои в работе мобильной связи и интернета. «РИА Новости» передают, что обесточены по меньшей мере Центральный, Ворошиловский, Куйбышевский, Киевский и Буденновский районы.

Администрация Макеевки информировала, что из-за аварийного отключения электричества частично обесточены Червоногвардейский и Кировский районы. Администрация Докучаевского городского округа сообщила, что город полностью обесточен, передает «Интерфакс».

Глава Мариуполя Антон Кольцов сообщил, что из-за перебоев в электроснабжении 6 апреля будет временно ограничена работа трамваев, лифтов и уличного освещения. «Эти меры будут действовать до полной стабилизации с электроснабжением», — отметил он.