Голикова назвала непростой демографическую ситуацию в России

В России сложилась непростая демографическая ситуация, но власти ее контролируют, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала увеличение населения одной из главных национальных целей, поставленных президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«У нас непростая демографическая ситуация, но тем не менее она подконтрольна»,— сказала госпожа Голикова во время поездки в Свердловскую область (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает общероссийский уровень на 7%. «Но мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов и количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность»,— добавила она.

Президент Владимир Путин называл основными задачами России поддержку рождаемости и многодетности. Он считает, что нормой для страны должны стать многодетные семьи.

О демографической ситуациии в стране — в материале «Ъ» «Отцы прибавили в цене».