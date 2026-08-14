Голикова назвала непростой демографическую ситуацию в России
В России сложилась непростая демографическая ситуация, но власти ее контролируют, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала увеличение населения одной из главных национальных целей, поставленных президентом.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«У нас непростая демографическая ситуация, но тем не менее она подконтрольна»,— сказала госпожа Голикова во время поездки в Свердловскую область (цитата по ТАСС).
По словам вице-премьера, Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает общероссийский уровень на 7%. «Но мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов и количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность»,— добавила она.
Президент Владимир Путин называл основными задачами России поддержку рождаемости и многодетности. Он считает, что нормой для страны должны стать многодетные семьи.
О демографической ситуациии в стране — в материале «Ъ» «Отцы прибавили в цене».
В России наблюдается рост числа многодетных семей: с 2019 года их количество увеличилось в 1,5 раза и к июню 2026 года составило почти 2,9 млн, в которых воспитываются около 9,5 млн детей. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по указу президента статус многодетных стал единым для всей страны.
Голикова также сообщила в декабре 2025 года, что рост рождаемости отмечен в 26 регионах России, среди которых Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области. В марте 2026 года она уточнила, что рост рождаемости зафиксирован в 18 регионах, при этом суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в декабре 2025 года снизился до 1,374, тогда как для сохранения численности населения он должен составлять 2,1.
В декабре 2025 года президент Владимир Путин отметил, что положительная тенденция в демографии прослеживается в 25 регионах России. Он также подчеркнул, что коэффициент рождаемости необходимо повысить до 2, и назвал существующие меры по улучшению ситуации «недостаточными».