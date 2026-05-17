Отцы прибавили в цене

Каждый седьмой декретный отпуск по уходу за ребенком в РФ оформляется на мужчин, следует из полученных “Ъ” данных Социального фонда. В последние два года число таких декретов выросло почти в восемь раз — с 30 тыс. в 2023-м до 226 тыс. в 2025 году. Такой бурный рост показателя в первую очередь объясняется новыми правилами выплаты декретных пособий. Теперь родитель может получать их, даже продолжая работать, что и подталкивает пары оформлять декретный отпуск на того, кто получает больше.

Из данных Соцфонда следует, что о возможности уйти в декретный отпуск узнает все больше отцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Из данных Соцфонда следует, что о возможности уйти в декретный отпуск узнает все больше отцов

Число мужчин, находящихся в декретном отпуске в связи с рождением у пары ребенка, растет, следует из данных, предоставленных “Ъ” Социальным фондом. Поясним, по российскому законодательству, право на декрет есть у обоих родителей. На практике в абсолютном большинстве случаев в такой отпуск с сохранением места работы уходят женщины. И это обусловлено не только существующими в обществе представлениями о материнских функциях, но и экономикой семьи. В течение первых полутора лет декрета родитель имеет право на пособие по уходу за ребенком, которое составляет 40% его среднего заработка за последние два календарных года.

Зарплата у женщин в РФ, как следует из данных Росстата, на 25–30% ниже, чем у мужчин, поэтому падение общего дохода семьи в случае декрета матери менее критично.

По полученным от Соцфонда данным, в 2021–2023 годах было примерно 30 тыс. мужских декретов, 2–3% от их общего числа. (Как пояснили “Ъ” в фонде, более ранних данных с учетом гендерной разбивки нет.) В 2024 году показатель заметно вырос — до 81,5 тыс. мужчин, а в 2025-м увеличился еще почти втрое — до 226,1 тыс. Это уже 14% от общего количества декретных отпусков в стране — 1,65 млн в 2025 году.

По словам замдиректора центра ИНСАП Президентской академии Марины Карцевой, рост доли мужских декретов может быть связан с изменением законодательства, разрешившего совмещать занятость и получение пособия по уходу за ребенком.

С 2024 года у родителей появилась возможность досрочно выйти из декретного отпуска по уходу за ребенком (в том числе на полный рабочий день), не теряя при этом выплаты.

Такие поправки тогда инициировал Владимир Путин, указавший правительству, что государственная поддержка «должна служить подспорьем и дополнительным доходом к зарплате», а не замещать ее (см. “Ъ” от 23 ноября 2023 года).

«Поскольку размер пособия зависит от зарплаты родителя, то оформлять декретный отпуск стало выгоднее на того, кто больше зарабатывает, а это часто мужчина. Кто фактически будет ухаживать за ребенком — это уже решение семьи»,— говорит Марина Карцева.

Схожим образом ситуацию оценивает и руководитель практики трудового права юридической компании BGP Litigation Анна Иванова. «Никаких других законодательных изменений, которые бы могли вызвать рост интереса к декрету у мужчин, за два последних года не произошло. Например, декрет все так же не дает права на отсрочку от воинской службы»,— поясняет юрист.

В то же время, как отмечает основатель HR-консалтинговой компании Support Partners Константин Борисов, нельзя полностью исключить влияние на рост показателя и других факторов меняющегося рынка труда. «Сейчас много сокращений в IT-компаниях, возможно, какая-то часть мужчин уходит в декрет по этой причине, пытаясь избежать потери работы»,— говорит эксперт (согласно Трудовому кодексу, работника в декретном отпуске нельзя уволить, за исключением случаев ликвидации организации).

Анастасия Мануйлова