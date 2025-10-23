Путин о снижении рождаемости, счастье материнства и «проевшей плешь» Голиковой
Президент России заявил о необходимости сделать нормой многодетные семьи
Владимир Путин провел заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политике. Глава государства сообщил о снижении рождаемости в РФ, назвал причины снижения рождаемости в стране и призвал сделать многодетные семьи нормой для России. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Поддержка семей — однозначный приоритет и важнейшее направление нацпроектов. Важна консолидация государства, бизнеса, общества и поддержка со стороны СМИ.
- Глобальным вызовом в мире является снижение рождаемости, Россия — не исключение. На снижение рождаемости в РФ повлияли эхо Великой Отечественной войны и кризис 1990-х.
- Страны мира выбирают разные способы ответа на демографические вызовы, вплоть до неконтролируемой миграции. Это не выбор России. Нам нужно сохранить этнокультурный баланс и прочность суверенитета.
- Многодетные семьи должны стать нормой для РФ.
- Рождение ребенка должно оставаться частным делом каждого человека, без какого-либо давления.
- Государство должно сделать все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало положение семей, а поднимало их статус.
- Необходимо, чтобы молодежь не выбирала между родительскими обязанностями, учебой и карьерой. Нужно поощрять все, что делается в системе высшего образования для поддержки рождаемости. Нужно донастроить поддержку студенческих семей.
- Отцовство и материнство — это счастье, его не нужно откладывать на потом.
- Семейная налоговая выплата начнет действовать с 2026 года. Благодаря ей для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, подоходный налог, по факту, снизится до 6%.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова мне «всю плешь проела» с вопросами поддержки семей с детьми.
- Правительство пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования.
- Нужно думать о совершенствовании маткапитала, но нельзя распылить его на второстепенные вещи. Идея маткапитала оказалась очень удачной.
- Урбанизация меняет сознание и приоритеты людей, но продолжение рода за деньги не купишь.
- Нужно разработать предложения по развитию системы яслей в России.