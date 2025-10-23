Путин о снижении рождаемости, счастье материнства и «проевшей плешь» Голиковой

Владимир Путин провел заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политике. Глава государства сообщил о снижении рождаемости в РФ, назвал причины снижения рождаемости в стране и призвал сделать многодетные семьи нормой для России. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ