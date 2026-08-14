Производство грибов в Сибири по итогам 2026 года вырастет на 6%

Аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка прогнозируют увеличение организованного производства грибов в Сибири на 6% к концу 2026 года. В 2025 году в СФО было выращено около 1 тыс. т грибов. Основными производителями являются крупные сельскохозяйственные организации, на фермерские хозяйства приходится 3% от общего объема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По оценке аналитиков, в Сибири основная часть выращенных на производстве грибов используется для удовлетворения местного рынка. Около 90% общего объема приходится на шампиньоны, 4% — на вешенки, еще 6% — на более экзотические виды (в т.ч. шиитаке, эноки).

«Невысокий порог входа в производство, растущий спрос, а также довольно предсказуемые цены делают это направление привлекательным для малого и среднего бизнеса»,— прокомментировали в РСХБ. Грибоводство, по мнению экспертов, может стать перспективным агробизнесом в Сибири. При этом преимуществом будут обладать те компании, которые наладили собственное производство компоста и подсадку мицелия грибов.

Всего в прошлом году в России было произведено более 140 тыс. т грибов. В лидерах — Южный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа, на долю которых приходится 92% общероссийского урожая.

Лолита Белова