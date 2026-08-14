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Глава Хакасии сообщил о завершении топливного кризиса в республике

В Хакасии создан двухнедельный запас топлива. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам прямой линии главы региона Валентина Коновалова.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прямая линия прошла 13 августа. Глава республики сослался на данные, которые предоставляют «Роснефть», «Газпромнефть» и местные сети АЗС.

«На сегодняшний день можно сказать, что кризис миновал. Но мы понимаем, что многое зависит от рынка в целом в стране, оптового рынка, бирж и динамичности тех поставок, которые идут в вертикально интегрированные нефтяные компании»,— отметил Валентин Коновалов.

Как писал «Ъ-Сибирь», дефицит топлива на заправках Хакасии обострился в июле. В регионе был создан оперативный штаб по контролю за топливным рынком. Республиканское управление ФАС возбудило три дела по признакам картельного сговора на розничном рынке моторного топлива.

Валерий Лавский

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