Не время для ремонта

Власти Хакасии порекомендовали владельцам АЗС перенести плановые ремонты станций и обеспечить их работу без перерывов. Эти меры призваны сократить очереди на заправках республики, протяженность которых уже вызвала дополнительный контроль со стороны Госавтоинспекции. Победить вызвавший очереди дефицит топлива власти региона планируют с помощью договоренностей с «Роснефтью» и «Газпромнефтью» об изменении логистики поставок ГСМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня Республика Хакасия располагает двухнедельным запасом топлива

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Сегодня Республика Хакасия располагает двухнедельным запасом топлива

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Рекомендации владельцам заправок, работающих на территории Хакасии, были одобрены на заседании регионального оперативного штаба по контролю за топливным рынком. Оно состоялось 4 августа. «В протоколе закреплена рекомендация перенести на более поздний срок все плановые ремонты АЗС, оставив только аварийные. Кроме того, владельцам заправочных станций рекомендовано организовать работу станций за счет сменного графика таким образом, чтобы технические и иные перерывы не приводили к прекращению обслуживания автомобилистов»,— сообщила пресс-служба главы и правительства Хакасии по итогам заседания.

Эти меры призваны сократить очереди у АЗС, в которых водители проводят часы. Они вызваны дефицитом ГСМ.

«Особенно большая нагрузка приходится на Абаканско-Черногорскую агломерацию, где очереди кажутся бесконечными»,— говорится, в частности, в сюжете программы «Вести-Хакасия» от 3 августа. В него вошла съемка одной из таких очередей, растянувшейся на сотни метров.

Очереди уже вызвали беспокойство МВД по Республике Хакасия. «В последнее время на автозаправочных станциях наблюдается резкий рост числа транспортных средств, которые выходят за пределы прилегающих территорий, создавая помехи для общего потока машин. Такая ситуация сказывается на пропускной способности улично-дорожной сети… Было принято решение о перераспределении нарядов дорожно-патрульной службы с акцентом на контроль дорожной обстановки вблизи АЗС. В случае осложнения движения инспекторы оперативно регулируют транспортные потоки, обеспечивая безопасность и минимизируя заторы»,— рассказали в ведомстве.

В третьем по величине городе республики — Саяногорске — из-за топливного кризиса на единственной заправке «Газпромнефти» с 3 августа введен особый режим работы. С 10:00 до 11:00 на ней обслуживается только служебный транспорт (экстренные службы и автобусы муниципальных маршрутов). «Этот час тишины на заправке нужен для того, чтобы в случае беды — пожара или преступления — спасатели могли без задержек заправить свои машины»,— обратилась мэрия к горожанам.

По данным администрации Таштыпского района, в селе Таштып на АЗС «Роснефти» заправка осуществляется по топливным картам, а на АЗС «Хакасской топливной компании» (ХТК) — по талонам.

«Если к нам обращаются организации, лесозаготовительные предприятия и фермерские хозяйства, мы оперативно готовим и направляем ходатайства в ХТК для обеспечения стабильных объемов топлива. На сегодняшний день фермерские хозяйства могут заправляться дизельным топливом без ограничений»,— сообщила 3 августа заместитель главы района Наталья Алексеенко.

В настоящее время, как сообщил на заседании штаба министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун, республика располагает двухнедельным запасом топлива. Правительство Хакасии планирует исправить ситуацию благодаря, в частности, достигнутым с вертикально интегрированными нефтяными компаниями — «Роснефтью» и «Газпромнефтью» — договоренностям «о перестройке логистических цепочек для бесперебойной доставки и отгрузки нужных объемов топлива». «Ъ-Сибирь» отправил запрос в правительство республики о содержании этих логистических изменений.

Валерий Лавский