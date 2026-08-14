Axios: Кушнер проведет переговоры по Газе в Израиле и Египте
Спецпосланник президента США бизнесмен Джаред Кушнер посетит Израиль и Египет для проведения переговоров по Газе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Визит запланирован на следующей неделе. Он станет первой поездкой господина Кушнера в Израиль с января.
Господина Кушнера будет сопровождать Николай Младенов, назначенный высоким представителем Совета мира по Газе. В Каире спецпосленник проведет переговоры с посредниками из Египта, Катара и Турции.
Цель предстоящего визита — согласовать дальнейшие шаги на ближайшие месяцы и сгладить разногласия с израильской стороной по Газе.
В начале августа Биньямин Нетаньяху отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный «Советом мира» и поддержанный президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме эти заявления расценили как часть предвыборной кампании.
В январе 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джаред Кушнер представил мастер-план по реконструкции сектора Газа, включающий строительство тысяч жилых, образовательных, культурных объектов, а также морских курортов с около 180 высотными зданиями. Этот план предусматривает возведение нового аэропорта и морского порта, а также полную перестройку города Рафах, где будут построены более 100 тыс. постоянных объектов жилья и сотни образовательных и культурных центров.
Финансирование данного проекта предполагается за счет первых взносов правительств, входящих в «Совет мира по Газе», о которых будет объявлено на конференции в Вашингтоне. Джаред Кушнер также призвал частный сектор инвестировать в проект, обещая «потрясающие инвестиционные возможности». В январе 2026 года президент США Дональд Трамп предложил Турции и Египту присоединиться к «Совету мира по Газе», созданного для урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас».