Axios: Кушнер проведет переговоры по Газе в Израиле и Египте

Спецпосланник президента США бизнесмен Джаред Кушнер посетит Израиль и Египет для проведения переговоров по Газе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Визит запланирован на следующей неделе. Он станет первой поездкой господина Кушнера в Израиль с января.

Господина Кушнера будет сопровождать Николай Младенов, назначенный высоким представителем Совета мира по Газе. В Каире спецпосленник проведет переговоры с посредниками из Египта, Катара и Турции.

Цель предстоящего визита — согласовать дальнейшие шаги на ближайшие месяцы и сгладить разногласия с израильской стороной по Газе.

В начале августа Биньямин Нетаньяху отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный «Советом мира» и поддержанный президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме эти заявления расценили как часть предвыборной кампании.