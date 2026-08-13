Обвиняемому в заказном убийстве бизнесмену Траберу продлили срок содержания в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест петербургскому бизнесмену Илье Траберу. Его обвиняют в заказном убийстве депутата Выборского района Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС участник процесса.

Илья Трабер будет находиться в СИЗО до 17 октября. По словам собеседника агентства, защита бизнесмена обжалует это решение суда в Мосгорсуде. Сам господин Трабер свою вину в преступлении не признает.

Дело связано с убийством выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова в октябре 2020 года. Согласно материалам дела, киллер из снайперской винтовки застрелил депутата у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. Следствие полагало, что преступление может быть связано с бизнесом потерпевшего.

Илья Трабер был арестован 17 июня. По этому же делу в СИЗО отправили бывшего боксера Алисултана Надирбегова, предполагаемого исполнителя преступления, и еще двух фигурантов — бывшего партнера бизнесмена Владимира Даниленко и Саида Саладинова. По данным «РИА Новости», в основу дела легли показания бывшего водителя господина Трабера.

Подробнее о деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург снова бандитский».