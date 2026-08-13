Обвиняемому в заказном убийстве бизнесмену Траберу продлили срок содержания в СИЗО
Илье Траберу продлили арест
Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест петербургскому бизнесмену Илье Траберу. Его обвиняют в заказном убийстве депутата Выборского района Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС участник процесса.
Илья Трабер будет находиться в СИЗО до 17 октября. По словам собеседника агентства, защита бизнесмена обжалует это решение суда в Мосгорсуде. Сам господин Трабер свою вину в преступлении не признает.
Дело связано с убийством выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова в октябре 2020 года. Согласно материалам дела, киллер из снайперской винтовки застрелил депутата у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. Следствие полагало, что преступление может быть связано с бизнесом потерпевшего.
Илья Трабер был арестован 17 июня. По этому же делу в СИЗО отправили бывшего боксера Алисултана Надирбегова, предполагаемого исполнителя преступления, и еще двух фигурантов — бывшего партнера бизнесмена Владимира Даниленко и Саида Саладинова. По данным «РИА Новости», в основу дела легли показания бывшего водителя господина Трабера.
Подробнее о деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург снова бандитский».
В основе уголовного дела предпринимателя Ильи Трабера об убийстве депутата Александра Петрова лежат показания бывшего водителя Трабера и его партнера Владимира Даниленко, Игоря Лыкова, который попал в плен в зоне СВО и дал интервью украинскому блогеру. Сторона защиты утверждает, что Лыков мстил Траберу и Даниленко, которых винил в своем уголовном преследовании и тюремном сроке. Согласно материалам дела, киллер застрелил Александра Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области в 2020 году.
В июле 2026 года Московский городской суд оставил Илью Трабера под арестом. Рассмотрение жалобы защиты на арест проходило в закрытом режиме по ходатайству адвокатов, которые обосновали это необходимостью оглашения медицинских данных подсудимого. Помимо Трабера, по этому делу арестовали бывшего боксера Алисултана Надирбегова, которого следствие считает исполнителем убийства, Владимира Даниленко, и Саида Саладинова.
Александр Петров был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании, а также имел доли в десятках компаний, работающих в сферах строительства, операций с недвижимостью, гостиничного и портового бизнеса.