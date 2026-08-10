«РИА Новости»: дело против Трабера возбудили после показаний его водителя

В основу уголовного дела предпринимателя Ильи Трабера об убийстве депутата Александра Петрова легли показания водителя бизнесмена. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам, Игорь Лыков работал водителем у господина Трабера, а также его партнера Владимира Даниленко около полутора лет. Затем шофера обвинили в мошенничестве и осудили. Мужчина подписал договор с Минобороны, а в зоне СВО попал в плен. Там он дал интервью украинскому блогеру, в котором рассказал о работе с Ильей Трабером. После возвращения из плена по итогам обмена бывший водитель дал российскому следствию показания как свидетель.

Сторона защиты утверждала, что в свидетельских показаниях «прослеживается месть за якобы несовершенные преступления». Также утверждалось, что бывший водитель винил Илью Трабера и Владимира Даниленко в своем уголовном преследовании и тюремном сроке.

17 июля Басманный районный суд Москвы арестовал господина Трабера по делу об убийстве депутата Петрова. Также по этому делу арестовали бывшего боксера Алисултана Надирбегова, которого считают исполнителем преступления, экс-партнера бизнесмена господина Даниленко и еще одного фигуранта — Саида Саладинова. По версии следствия, в 2020 году указанные лица расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым.