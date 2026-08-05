Бюджет впитывает дорогую нефть

Федеральный бюджет четвертый месяц подряд получает дополнительные нефтегазовые доходы, обусловленные продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке — в июле, как следует из данных Минфина, они составили 291 млрд руб. При этом из-за сильного проседания в начале года в целом за семь месяцев поступления все еще заметно отстают от прошлогоднего графика — на 17%. Взлетевшая весной среднемесячная цена Urals при этом постепенно снижается. Прирост нефтегазовых доходов также тормозят крепкий рубль и проблемы добывающего сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за июль составили 935 млрд руб., увеличившись относительно июньских (684 млрд руб.) сразу на 37%, следует из опубликованных Минфином 5 августа данных. Такой сильный рост носит календарный характер — в июле были поступления крупного налога на дополнительный доход, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Без учета этих 396 млрд руб. нефтегазовые доходы бюджета по отношению к июню, напротив, сократились — на 21%.

В более корректном годовом сравнении — к июлю 2025 года — сборы подросли на 19%. Это уже четвертый месяц подряд привело к появлению дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (понимаются как разница между собранными 934 млрд руб. и заранее определенным на этот месяц базовым уровнем в 642 млрд руб.). Сумма допдоходов — 292 млрд руб.

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И такой прирост пока не вывел объем поступлений за все семь месяцев 2026 года «в плюс» к такому же периоду 2025-го. Сборы января—июля составили 4,595 трлн руб., что на 17% ниже прошлогоднего уровня. Причина — провальные с точки зрения нефтегазовых доходов первые два месяца года (до войны между США и Ираном), когда цены на российскую нефть находились на уровне $40–45 за баррель.

Однако и нынешний всплеск нефтяных цен постепенно сходит на нет и перспективы выполнить план по сбору нефтегазовых налогов на 2026 год (8,9 трлн руб.) не выглядят достаточно определенными. После взлета до $94,9 за баррель в апреле в мае средняя расчетная цена Urals, как следует из данных Минэкономики, снизилась до $86,5, в июне — до $63,5, а в июле — до $59 за баррель. Средняя стоимость российской нефти Urals по итогам семи месяцев (исходя из помесячных данных) пока складывается на уровне $66,6 — что выше заложенных при верстке бюджета $59 за баррель.

В Центробанке ждут, что снижение среднегодовой цены продолжится — в обновленный 24 июля среднесрочный прогноз регулятора заложена стоимость Urals в этом году в $60 за баррель, в следующем — $50. В опубликованном 5 августа комментарии к этому прогнозу ЦБ отмечает, что «несмотря на временное повышательное давление на цены со стороны шока предложения, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива, в дальнейшем ожидается возобновление снижения нефтяных цен по мере нормализации ситуации».

Кроме цены нефти на размер нефтегазовых доходов напрямую влияет курс рубля — и здесь они «поддержки» не получают.

В бюджет-2026 макроэкономистами из Минэкономики был заложен курс в 92,2 руб./$. Фактический средний курс по итогам семи месяцев, по данным ЦБ, совсем иной — 76,5 руб./$.

Еще один фактор бюджетных нефтедоходов — физические объемы добычи. Данных о ней российские ведомства давно не раскрывают. ЦБ в опубликованном 5 августа резюме обсуждения ключевой ставки лишь отмечает, что «повреждение нефтеперерабатывающих предприятий привело к сокращению производства нефтепродуктов и спроса на сырую нефть. Возможности перенаправить высвободившиеся объемы сырой нефти на экспорт были ограничены пропускной способностью транспортной и портовой инфраструктуры. В результате добыча нефти также снизилась». По данным же Международного энергетического агентства, Россия в июне снизила добычу год к году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,86 млн баррелей.

Вадим Вислогузов