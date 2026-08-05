Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Бюджет впитывает дорогую нефть

Нефтегазовые доходы выросли, но все еще отстают от прошлогодних

Федеральный бюджет четвертый месяц подряд получает дополнительные нефтегазовые доходы, обусловленные продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке — в июле, как следует из данных Минфина, они составили 291 млрд руб. При этом из-за сильного проседания в начале года в целом за семь месяцев поступления все еще заметно отстают от прошлогоднего графика — на 17%. Взлетевшая весной среднемесячная цена Urals при этом постепенно снижается. Прирост нефтегазовых доходов также тормозят крепкий рубль и проблемы добывающего сектора.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за июль составили 935 млрд руб., увеличившись относительно июньских (684 млрд руб.) сразу на 37%, следует из опубликованных Минфином 5 августа данных. Такой сильный рост носит календарный характер — в июле были поступления крупного налога на дополнительный доход, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Без учета этих 396 млрд руб. нефтегазовые доходы бюджета по отношению к июню, напротив, сократились — на 21%.

В более корректном годовом сравнении — к июлю 2025 года — сборы подросли на 19%. Это уже четвертый месяц подряд привело к появлению дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (понимаются как разница между собранными 934 млрд руб. и заранее определенным на этот месяц базовым уровнем в 642 млрд руб.). Сумма допдоходов — 292 млрд руб.

И такой прирост пока не вывел объем поступлений за все семь месяцев 2026 года «в плюс» к такому же периоду 2025-го. Сборы января—июля составили 4,595 трлн руб., что на 17% ниже прошлогоднего уровня. Причина — провальные с точки зрения нефтегазовых доходов первые два месяца года (до войны между США и Ираном), когда цены на российскую нефть находились на уровне $40–45 за баррель.

Однако и нынешний всплеск нефтяных цен постепенно сходит на нет и перспективы выполнить план по сбору нефтегазовых налогов на 2026 год (8,9 трлн руб.) не выглядят достаточно определенными. После взлета до $94,9 за баррель в апреле в мае средняя расчетная цена Urals, как следует из данных Минэкономики, снизилась до $86,5, в июне — до $63,5, а в июле — до $59 за баррель. Средняя стоимость российской нефти Urals по итогам семи месяцев (исходя из помесячных данных) пока складывается на уровне $66,6 — что выше заложенных при верстке бюджета $59 за баррель.

В Центробанке ждут, что снижение среднегодовой цены продолжится — в обновленный 24 июля среднесрочный прогноз регулятора заложена стоимость Urals в этом году в $60 за баррель, в следующем — $50. В опубликованном 5 августа комментарии к этому прогнозу ЦБ отмечает, что «несмотря на временное повышательное давление на цены со стороны шока предложения, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива, в дальнейшем ожидается возобновление снижения нефтяных цен по мере нормализации ситуации».

Кроме цены нефти на размер нефтегазовых доходов напрямую влияет курс рубля — и здесь они «поддержки» не получают.

В бюджет-2026 макроэкономистами из Минэкономики был заложен курс в 92,2 руб./$. Фактический средний курс по итогам семи месяцев, по данным ЦБ, совсем иной — 76,5 руб./$.

Еще один фактор бюджетных нефтедоходов — физические объемы добычи. Данных о ней российские ведомства давно не раскрывают. ЦБ в опубликованном 5 августа резюме обсуждения ключевой ставки лишь отмечает, что «повреждение нефтеперерабатывающих предприятий привело к сокращению производства нефтепродуктов и спроса на сырую нефть. Возможности перенаправить высвободившиеся объемы сырой нефти на экспорт были ограничены пропускной способностью транспортной и портовой инфраструктуры. В результате добыча нефти также снизилась». По данным же Международного энергетического агентства, Россия в июне снизила добычу год к году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,86 млн баррелей.

Вадим Вислогузов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд