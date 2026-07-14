Нефть не сдается

Стоимость нефти Brent обновила месячный максимум, превышая в ходе торгов 14 июля $87,5 за баррель, цена на закрытии — $84 — на 17% превышает уровень начала месяца. Активные боевые действия США и Ирана и фактическое перекрытие Ормузского пролива оживило игру на повышение. Аналитики ожидают сохранения высокой волатильности, что при отсутствии договоренностей может поднять котировки нефти до $100 за баррель, учитывая, что запасы в США упали до минимума с середины 2003 года. Инвесторы играли и на повышение стоимости акций российских нефтяных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

14 июля стоимость ближайшего к исполнению фьючерса на нефть Brent на бирже ICE достигала $87,55 за баррель, максимального значения с 11 июня. По сравнению с закрытием предыдущего дня рост превышал 5%. Даже с учетом последующей коррекции во второй половине дня цены задержались вблизи отметки $84 за баррель, прибавив с начала месяца более 17%.

Фактически игра на повышение продолжается неделю, после начала очередного витка эскалации ситуации в районе Ормузского пролива, со взаимным обстрелом США и Ирана. Это послужило поводом для заявления Белого дома о том, что прежние договоренности о прекращении огня больше не действуют. Особенно остро рынок энергоносителей реагировал на заявления Тегерана о том, что проход судов через Ормузский пролив будет закрыт до окончания вмешательства США. Позже об установлении морской блокады против Ирана заявил и президент США Дональд Трамп. По его словам, американские корабли обеспечат проход судам третьих стран, однако они будут обязаны выплачивать Вашингтону 20% от стоимости всех грузов, чтобы покрыть расходы на обеспечение безопасности судоходства в этом районе.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Нефть Brent i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

Затруднение судоходства в Ормузском проливе, через который проходит до 20% всех мировых поставок нефти, усугубляется и истощением мировых запасов нефти, указывает аналитик ИК «Велес-Капитал» Елена Кожухова. По данным Министерства энергетики США, объем стратегического нефтяного резерва страны к началу июля снизился до 1,517 млрд баррелей, минимального значения с июня 2003 года. «В ближайшие дни цены на нефть останутся предельно волатильны, инвесторы будут ориентироваться прежде всего на ситуацию на Ближнем Востоке»,— констатирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Для того чтобы сдержать рост цен, необходимо убедить инвесторов, что «стороны готовы достичь реальных договоренностей относительно статуса Ормузского пролива, учитывая, как быстро были нарушены предыдущие соглашения», отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Иначе котировки могут подняться до $100 за баррель и выше, как это было в марте—мае 2026 года, указывает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

Текущая конъюнктура рынка энергоносителей позитивно отразилась на акциях российских нефтегазовых компаний. С 9 июля их котировки выросли на 2,5–6%, вернувшись к значениям недельной и даже двухнедельной («Роснефть», НОВАТЭК) давности. Отчасти этот сектор поддержал индекс Московской биржи, который в последние два дня периодически поднимался к уровню 2200 пунктов. Однако преодолеть круглую отметку пока не удалось, в том числе на фоне торможения котировок. После заметного роста в предыдущие дни, как отмечает господин Суверов, «спекулянты начали продавать бумаги, чтобы зафиксировать прибыль».

Как отмечают эксперты, заявления регулятора о возможном прекращении цикла снижения ключевой ставки, а также крепкий рубль не способствуют привлечению инвестиций на российский фондовый рынок.

Кроме того, инвесторов беспокоит и возможное принятие США нового пакета санкций против России, согласно которым у американского президента может появиться возможность вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, которые закупают российские ресурсы, указывают в «Финаме».

Андрей Ковалев