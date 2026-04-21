ТПУ «Девяткино» пошел окольным путем

Правительство Ленинградской области утвердило изменения в документацию по планировке территории для ТПУ «Девяткино». Корректировка увязывает будущий узел с новой дорогой протяженностью 555 км — выхода из Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино с подключением к дороге Санкт-Петербург — Матокса в створе Гражданского проспекта. При этом утверждение новой документации не приблизило начало строительства узла. Как сообщили в областном комтрансе, из-за близости к метро объект должен быть согласован с петербургским метрополитеном.

На участке дороги, который подведут к ТПУ, появится четырехполосная городская магистраль с регулируемым движением. «Речь идет о коротком по протяженности участке, но именно такие решения собирают движение в работающую систему, дают дополнительные связи и помогают разгрузить въезд в Мурино и Новое Девяткино»,— отметил председатель комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков.

Площадка под автовокзал в западной части Мурино была утверждена областными властями в 2023 году. Тогда областной комитет градполитики согласовал эскизные предложения по планировке территории, а стройблок правительства Ленобласти называл примерные строки выполнения первого этапа проекта — строительства автовокзала площадью 3,14 га — примерно через два года. В дальнейшем планировалось открыть на объекте торгово-развлекательный комплекс площадью свыше 5 тыс. кв. м.

Планы по созданию ТПУ обсуждаются с 2007 года, изначально его планировали построить к чемпионату мира 2018 года. В 2020 году правительство Ленобласти подписало соглашение с ООО «Стейт», которое в 2023 году открыло в Мурино первую очередь торгово-развлекательного центра «ЭкоПарк» на месте снесенного Северного вокзала, чтобы окупить свои затраты на сооружение нового автовокзала.

Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин считает, что с отсутствием необходимости движения транспорта в сторону Финляндии потребность в автовокзале исчезла. «Но схема подключения дороги к узлу осмысленная»,— дал оценку эксперт, добавив, что подводка трассы к Девяткино с севера рассматривалась уже давно.

Идея коммерциализации пространства узла тоже не нова, отмечает эксперт. Еще со времен бывшего московского мэра Юрия Лужкова ТПУ воспринимался не как транспортно-пересадочный, а как торгово-потребительский узел. «Задача транспортников — как можно быстрее отправить людей с остановки, а задачи концепции, по Юрию Михайловичу,— как можно дольше задержать человека на остановке»,— заметил господин Валдин.

В КУГИ Ленобласти сообщили изданию, что участок под ТПУ «Девяткино» уже давно передан в аренду инвестору. Однако его проектирование так и не началось. Как объяснили в областном комтрансе, из-за расположения объекта в непосредственной близости от станции метро «Девяткино» Ленобласть ждет согласования схемы размещения автовокзала в составе ТПУ от ГУП «Петербургский метрополитен».

На момент подготовки публикации в пресс-службе ГУП не ответили на запрос редакции о сроках согласования.

Похожая ситуация происходит и с ТПУ «Кудрово». В областном комтрансе говорят, что основным элементом этого узла является строительство станции метро. Решение о ее проектировании и строительстве правительством Петербурга до сих пор не приняты. Между тем вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в начале года заявлял, что это город ждет первых шагов по строительству метро в Кудрово от области.

Из всех транспортных узлов, заявленных в границах агломерации, небольшие признаки жизни подает сегодня только проект строительства ТПУ «Сертолово». В областном комстрое ожидают, что 28 апреля проектная документация по реконструкции железнодорожного участка Сертолово — Левашово получит заключение госэкпертизы. «Решение о сроках реализации объекта будет приниматься после получения заключения»,— сказали в комитете по транспорту Ленобласти.

Александра Тен