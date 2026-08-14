«Делимобиль» повысил операционную прибыль на 56%

Компания «Делимобиль» опубликовала отчетность за первое полугодие по МСФО. Выручка компании во втором квартале 2026 года составила 7,6 млрд руб., что на 14% выше результатов первого квартала 2026 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Одно из стратегических направлений «Делимобиля» — расширение присутствия в регионах, где растет спрос на услуги каршеринга. В первом полугодии 2026 года количество поездок в регионах (города присутствия без учета Москвы) выросло на 37% год к году, а выручка — на 16%. «Расширение географии присутствия позволяет нам формировать более сбалансированную структуру выручки и снижать зависимость от одного города — это дает компании преимущество на меняющемся рынке. Мы видим огромный потенциал для развития каршеринга в регионах и системно расширяем федеральное присутствие, анализируя спрос и портрет потенциального клиента для максимизации эффективности использования сервиса»,— отметил основатель и генеральный директор ПАО «Каршеринг Руссия» Винченчо Трани.

Во втором квартале 2026 года компании удалось существенно сократить расходы на обслуживание и ремонт автомобилей — на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. «Данная динамика отражает повышение операционной эффективности, улучшение юнит-экономики и результативность мер компании по оптимизации затрат на содержание автопарка»,— сообщается в пресс-релизе «Делимобиля».

В целом компания продолжает курс на оптимизацию коммерческих и управленческих расходов: во втором квартале 2026 года они снизились на 44% и 11% год к году соответственно. Полный эффект от оптимизации коммерческих и управленческих расходов будет получен в третьем квартале 2026 года, уточнили в компании. По итогам первого полугодия 2026 года сокращение коммерческих и управленческих расходов составило 44% и 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Операционная прибыль компании выросла на 33% во втором квартале и на 56% в первом полугодии в сравнении с аналогичными периодами прошлого года. Показатель EBITDA за второй квартал 2026 года составил 1,5 млрд руб., что на 65% выше результата за первый квартал 2026 года. За первое полугодие 2026 года показатель составил 2,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам второго квартала 2026 года составила 20% из-за роста эффективности текущего автопарка.

По итогам первого полугодия 2026 года чистый операционный денежный поток увеличился на 36% год к году и составил 4 млрд руб. Свободный денежный поток компании за первое полугодие 2026 года увеличился на 47% и составил 3,8 млрд руб.

«Сегодня наш приоритет — повышение операционной эффективности на всех уровнях бизнеса, что уже отражается в улучшении операционных и финансовых показателей во втором квартале и сохранится ключевым направлением работы во втором полугодии. Эта динамика подтверждает укрепление способности компании генерировать денежные средства, обслуживать долговые обязательства и поддерживать достаточный запас ликвидности для реализации операционных и стратегических задач»,— подчеркнул Винченчо Трани.

По его словам, компания усиливает программу оптимизационных мер, концентрируя ресурсы на инициативах с наибольшим эффектом для финансового результата. «Перед менеджментом поставлена цель избежать чистого убытка во втором полугодии 2026 года. При успешной реализации запланированных мер по повышению операционной эффективности и оптимизации затрат компания рассчитывает выйти на чистую прибыль уже во втором полугодии 2026 года»,— сообщил господин Трани.