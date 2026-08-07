Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил замену «Росатома» как генподрядчика по проекту АЭС «Пакш-2». При этом он отметил, что необходимо дождаться результатов аудита, который власти Венгрии начали этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Необходимо дождаться завершения всех проверок: финансовой, энергетической, связанной с безопасностью и других... Пока нет результатов проверки, безответственно рассуждать о том, кто именно (будет строить станцию.— “Ъ”). Впрочем, я уже отвечал на этот вопрос: разумеется, рассматриваются все варианты»,— сказал господин Мадьяр на правительственном брифинге (цитата по «РИА Новости»).

АЭС «Пакш» — единственная действующая в Венгрии атомная электростанция — построена по советскому проекту. Она состоит из четырех энергоблоков. В феврале 2026 года «Росатом» начал строить два новых энергоблока АЭС «Пакш-2». В мае кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что новое правительство во главе с Петером Мадьяром пересмотрит условия проекта расширения АЭС «Пакш». О начале аудита глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал 5 июня.