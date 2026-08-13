Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Дарья Давыдова возглавила медиаблок правительства ХМАО

Генеральный директор медиахолдинга «Омедиа!» Дарья Давыдова назначена заместителем директора департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) — начальником управления массовых коммуникаций региона. Как рассказал «Ъ-Урал» глава ведомства Кирилл Харитонов, госпожа Давыдова приступит к работе с понедельника, 17 августа.

Дарья Давыдова

Дарья Давыдова

Фото: Сайт администрации Сургута

Дарья Давыдова

Фото: Сайт администрации Сургута

Должность куратора медиаблока правительства Югры была вакантна с декабря 2025 года. Ранее ее занимал Алексей Гнедин, который до трудоустройства отвечал за корпоративные коммуникации в «Меретояханефтегазе». В должности замдиректора департамента внутренней политики ХМАО — начальника управления массовых коммуникаций региона он трудился всего семь месяцев. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Гнедин тогда пояснил, что решил уволиться из-за поступившего предложения о новой работе. Комментировать подробности он отказался.

Василий Алексеев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд