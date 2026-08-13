Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян

Президиум Всемирной спортивной федерации танцевального спорта (WDSF) снял все ограничения с российских спортменов. Они смогут участвовать в соревнованиях под эгидой федерации по общим правилам. Об этом сообщила пресс-служба WDSF.

Теперь россиянам не будут присваивать на соревнованиях статусы индивидуальных нейтральных спортсменов. Также отменяются проверки, декларации и специальные ограничения, которые вводились из-за ограничений. Решение вступает в силу немедленно.

7 июля Международный олимпийский комитет отменил отстранение Олимпийского комитета России и снял рекомендации по отстранению россиян. Всего с российских спортсменов ограничения сняли 16 международных федераций, признанных МОК.

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