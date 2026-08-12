Трамп: США полностью контролируют Ормузский пролив

Вооруженные силы США сохранят контроль над Ормузским проливом, написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

«США полностью контролируют Ормузский пролив. Я думаю, мы сохраним этот контроль. Нашу морскую блокаду все называют "стальной стеной", Иран ничего не может с этим поделать», — отметил политик.

При этом 11 августа секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Соединенные Штаты должны изменить поведение и принять условия Ирана, иначе Ормуз останется закрытым. По его версии, США развязали незаконную войну, поставившую под угрозу весь регион.

США возобновили блокаду иранских портов в июле. 8 августа вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что в переговорах об урегулировании конфликта с Тегераном был достигнут определенный прогресс. По данным Reuters, Иран согласился не требовать плату за проход через коридор, но, видимо, добился права контролировать входящие в него суда.

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