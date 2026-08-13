Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент России Владимир Путин 12 августа 2026 года участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, наблюдая за маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». Учения проходили с 4 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана с участием около 60 кораблей и более 13 тысяч военнослужащих.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина доложил Владимиру Путину о готовности сил для задержания судов недружественных государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, с 24 апреля по 6 августа 2026 года в исключительной экономической зоне РФ прошло 1001 судно, из которых 379 шли под флагами недружественных стран, включая 26 судов Великобритании и 9 судов Франции.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко 9 февраля 2026 года заявлял, что Евросоюз все глубже погружается в милитаризм и экономический кризис, который усугубляется антироссийской политикой.