МИД России: Европа услышала предупреждение Путина об ответе на захват судов
Грушко: ЕС услышал предупреждение Путина об ответе на захват российских судов
Европейские страны наверняка услышали предупреждение президента России Владимира Путина об ответе на захват ее судов, убежден замминистра иностранных дел Александр Грушко. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов на IV форуме «Арктика — регионы», передает ТАСС.
Накануне Владимир Путин поучаствовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Во время мероприятия глава государства заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захват ее торговых судов со стороны стран Евросоюза. Российская сторона готова принять меры «в любом месте», уточнил президент, в том числе в Тихом океане.
Подробности — в материале «Ъ» «Последний пират наступает».
Президент России Владимир Путин 12 августа 2026 года участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, наблюдая за маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». Учения проходили с 4 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана с участием около 60 кораблей и более 13 тысяч военнослужащих.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина доложил Владимиру Путину о готовности сил для задержания судов недружественных государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, с 24 апреля по 6 августа 2026 года в исключительной экономической зоне РФ прошло 1001 судно, из которых 379 шли под флагами недружественных стран, включая 26 судов Великобритании и 9 судов Франции.
Заместитель главы МИД России Александр Грушко 9 февраля 2026 года заявлял, что Евросоюз все глубже погружается в милитаризм и экономический кризис, который усугубляется антироссийской политикой.