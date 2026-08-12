Последний пират наступает

12 августа Верховный главнокомандующий Владимир Путин прибыл на гвардейский ракетный крейсер «Варяг», с борта которого сделал заявления, которые, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, имеют принципиальное значение для будущего не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не только в зоне боевых действий с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на ракетном крейсере «Варяг» во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин на ракетном крейсере «Варяг» во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин, как известно, из Новосибирска перелетел в Южно-Сахалинск, где произошли события не чета Совету по образованию и науке. Это были для начала военные учения, максимально, по всем признакам приближенные к боевым, да не просто флота, а Тихоокеанского.

На ракетном крейсере «Варяг» Верховному главнокомандующему показали часовню, библиотеку и рассказали об истории гордого «Варяга», предшественника того, на котором теперь находился Верховный главнокомандующий.

Судя по ремаркам Владимира Путина, с историей он и так был знаком, но это, видимо, был тот случай, когда не грех и повторить.

Докладывал капитан первого ранга Виктор Онищенко:

— В 1900 году на построенный крейсер прибыл экипаж. Проходят ходовые испытания. И в 1901 году корабль совершает переход в Кронштадт... Там, значит, пополняются запасы. Происходит небольшой кратковременный отдых личного состава. Южным путем корабль переходит в Порт-Артур. В Порт-Артуре корабль находится до 1904 года.

— С самого начала командовал Всеволод Руднев? — уточнял Верховный главнокомандующий.

Речь, понятно, шла о герое русско-японской войны.

— Никак нет! — доложил капитан первого ранга.— Руднев вступил в командование с 1 марта 1903 года. В 1904 году корабль по указаниям выдвигается в порт Чемульпо в Корею и находится там на якорной стоянке. Вместе с ним находится канонерская лодка «Кореец», которая прибыла незадолго до событий, о которых я доложу далее. Командир канонерской лодки «Кореец» доложил Рудневу о том, что был обстрелян японской эскадрой на пути следования в порт Чемульпо.

В исполнении тов. Онищенко это была, конечно, не песня. Но и песня, как известно, тоже есть.

— В порту Чемульпо,— продолжал капитан первого ранга,— Руднев получил указание о том, что находится в порту, если его никто не обстреливает — и, соответственно, ни в какие боевые действия не вступать.

Руднев наблюдает 8 февраля 1904 года, что начинается высадка в порт Чемульпо японского десанта... Параллельно с этим ему вручается письмо, в котором говорится, что ему необходимо сдать корабль, либо в противном случае корабль будет уничтожен. Руднев принимает достойное волевое решение и идет на прорыв вместе с канонерской лодкой. Вступает во встречный бой с японской эскадрой, которая состоит из 14 кораблей. Силы не равны, но Руднев говорит, что корабль в любом случае врагу не достанется! Корабль получает очень значительные повреждения, две пробоины, разбито носовое орудие, происходит пожар в кормовом отделении, порядка 100 человек личного состава экипажа получают различные степени тяжести травмы, ранения...

Но врагу не сдается.

— И снова экипаж возвращается в порт Чемульпо! — закончил капитан Онищенко.

А крейсер, как поется в песне, остается в кипящем море.

А Верховный главнокомандующий перешел в кают-компанию.

И я хочу только спросить: мог ли Верховный главнокомандующий после всего этого не сказать то, что он сказал на борту крейсера «Варяг»? Никак нет.

— Мы видим, что здесь (на Тихом океане, надо полагать.— А. К.), к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО,— сообщил Верховный главнокомандующий,— создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь Арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути!

А с этим, одним из любимым детищ Владимира Путина, вообще шутки плохи.

— Хотя Россия всегда — именно всегда! — выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике, использованию преимуществ Северного морского пути,— продолжал Владимир Путин.— Разумеется, в рамках действующего международного морского права. И те государства, которые хотят с нами работать, проявляют к этому интерес, а это прежде всего наши друзья: Китай, Индия, другие страны. Они обсуждают с нами эти вопросы, и, безусловно, мы будем приветствовать совместную работу как с нашими друзьями, так и со всеми странами, которые хотят участвовать в этом важном и очень перспективном деле по расширению мировой логистики.

Но это будет не просто.

— Уже было сказано, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе непростая, проблем достаточно. Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий, напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране, имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с Японией.

То есть еще лет 15 назад господин Путин предлагал переговоры насчет двух островов. Но Японии нужно все (как известно, четыре) или ничего. Было выбрано ничего.

Однако с премьер-министром Синдзо Абэ Владимир Путин по-настоящему дружил.

— Напомню, что еще СССР в середине 50-х годов прошлого века подписал с Японией декларацию, которая открывала путь к мирному договору,— рассказывал Верховный главнокомандующий.— Япония тоже его подписала, но затем отказалась от него. Затем это сделал Советский Союз, но уже новая Россия пошла навстречу просьбе японского правительства и возобновила — повторяю, по просьбе японской стороны — диалог по поиску путей к мирному договору. Причем изначально было оговорено, что эта работа будет происходить также на основе декларации, о которой я только что сказал... Должен подтвердить, что в тот момент времени у нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей, в том числе и с бывшим трагически погибшим премьер-министром Синдзо Абэ, который много сделал для сближения Японии и России, для сближения наших позиций. Но теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях, подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны изменения позиции соседа.

Тут и началось то, что еще «Варягом» как будто навеяло.

— Поэтому предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, предложение об усовершенствовании его возможностей и потенциала будут поддержаны,— заявил Верховный главнокомандующий.— Необходимо просчитать все вопросы, связанные с реализацией этих предложений. Будут даны соответствующие поручения и Министерству обороны, и правительству Российской Федерации. Необходимо определить исполнителей и источники финансирования.

Это была новая информация. В каком-то смысле даже прорыв. Не такой, конечно, как пытался совершить «Варяг», но достаточно впечатляющий. Это было решение.

— Еще одна проблема, на которую хотел бы обратить внимание,— продолжал Владимир Путин.— Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей в зоне ответственности ТОФ (Тихоокеанского флота.— А. К.). Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров мирным путем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества! Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Кто-то давно ждал от Владимира Путина именно такого ответа и недоумевал, почему его все нет и нет. И даже очень многие ждали.

Но ведь нужно было не просто прокомментировать. Нужно было подняться на борт ракетного крейсера с великой историей и тогда уж сказать так сказать. Чтобы уж все услышали.

— Просил бы на это обратить внимание. Такое поручение Министерству обороны дано, знаю, что оно доведено и до командования Тихоокеанским флотом. Прошу доложить предложения на этот счет.

Такое предложение ко многому обязывает.

Причем по всему видно, что Владимир Путин принял для себя принципиальные решения. Это видно и по ситуации на фронте. Коротко они формулируются так: эскалация так эскалация.

И все ведь помнят, что гласит статья 5 устава НАТО (Хотя и флот вроде с обеих сторон теневой; но за ним - совершенно боевой. — А.К.). Помнит и Владимир Путин. И идет на это.

Командующий ТОФ Виктор Лиина в общих чертах обрисовал, как, что и где будет происходить:

— В соответствии с вашим, товарищ Верховный главнокомандующий, поручением мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе.— А. К.) морского трафика, знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно, из них под флагом недружественных государств — 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер, в том числе 26 судов Великобритании и 9 — Франции. При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач.

— Спасибо,— поблагодарил Владимир Путин.

И это не тот случай, когда не за что.

Андрей Колесников