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Последний пират наступает

Верховный главнокомандующий рассказал, кого считать нарушителями морского права и что с ними делать

12 августа Верховный главнокомандующий Владимир Путин прибыл на гвардейский ракетный крейсер «Варяг», с борта которого сделал заявления, которые, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, имеют принципиальное значение для будущего не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не только в зоне боевых действий с Украиной.

Президент России Владимир Путин на ракетном крейсере «Варяг» во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Президент России Владимир Путин на ракетном крейсере «Варяг» во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на ракетном крейсере «Варяг» во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин, как известно, из Новосибирска перелетел в Южно-Сахалинск, где произошли события не чета Совету по образованию и науке. Это были для начала военные учения, максимально, по всем признакам приближенные к боевым, да не просто флота, а Тихоокеанского.

На ракетном крейсере «Варяг» Верховному главнокомандующему показали часовню, библиотеку и рассказали об истории гордого «Варяга», предшественника того, на котором теперь находился Верховный главнокомандующий.

Судя по ремаркам Владимира Путина, с историей он и так был знаком, но это, видимо, был тот случай, когда не грех и повторить.

Докладывал капитан первого ранга Виктор Онищенко:

— В 1900 году на построенный крейсер прибыл экипаж. Проходят ходовые испытания. И в 1901 году корабль совершает переход в Кронштадт... Там, значит, пополняются запасы. Происходит небольшой кратковременный отдых личного состава. Южным путем корабль переходит в Порт-Артур. В Порт-Артуре корабль находится до 1904 года.

— С самого начала командовал Всеволод Руднев? — уточнял Верховный главнокомандующий.

Речь, понятно, шла о герое русско-японской войны.

— Никак нет! — доложил капитан первого ранга.— Руднев вступил в командование с 1 марта 1903 года. В 1904 году корабль по указаниям выдвигается в порт Чемульпо в Корею и находится там на якорной стоянке. Вместе с ним находится канонерская лодка «Кореец», которая прибыла незадолго до событий, о которых я доложу далее. Командир канонерской лодки «Кореец» доложил Рудневу о том, что был обстрелян японской эскадрой на пути следования в порт Чемульпо.

В исполнении тов. Онищенко это была, конечно, не песня. Но и песня, как известно, тоже есть.

— В порту Чемульпо,— продолжал капитан первого ранга,— Руднев получил указание о том, что находится в порту, если его никто не обстреливает — и, соответственно, ни в какие боевые действия не вступать.

Руднев наблюдает 8 февраля 1904 года, что начинается высадка в порт Чемульпо японского десанта... Параллельно с этим ему вручается письмо, в котором говорится, что ему необходимо сдать корабль, либо в противном случае корабль будет уничтожен. Руднев принимает достойное волевое решение и идет на прорыв вместе с канонерской лодкой. Вступает во встречный бой с японской эскадрой, которая состоит из 14 кораблей. Силы не равны, но Руднев говорит, что корабль в любом случае врагу не достанется! Корабль получает очень значительные повреждения, две пробоины, разбито носовое орудие, происходит пожар в кормовом отделении, порядка 100 человек личного состава экипажа получают различные степени тяжести травмы, ранения...

Но врагу не сдается.

— И снова экипаж возвращается в порт Чемульпо! — закончил капитан Онищенко.

А крейсер, как поется в песне, остается в кипящем море.

А Верховный главнокомандующий перешел в кают-компанию.

И я хочу только спросить: мог ли Верховный главнокомандующий после всего этого не сказать то, что он сказал на борту крейсера «Варяг»? Никак нет.

— Мы видим, что здесь (на Тихом океане, надо полагать.— А. К.), к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО,— сообщил Верховный главнокомандующий,— создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь Арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути!

А с этим, одним из любимым детищ Владимира Путина, вообще шутки плохи.

— Хотя Россия всегда — именно всегда! — выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике, использованию преимуществ Северного морского пути,— продолжал Владимир Путин.— Разумеется, в рамках действующего международного морского права. И те государства, которые хотят с нами работать, проявляют к этому интерес, а это прежде всего наши друзья: Китай, Индия, другие страны. Они обсуждают с нами эти вопросы, и, безусловно, мы будем приветствовать совместную работу как с нашими друзьями, так и со всеми странами, которые хотят участвовать в этом важном и очень перспективном деле по расширению мировой логистики.

Но это будет не просто.

— Уже было сказано, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе непростая, проблем достаточно. Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий, напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране, имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с Японией.

То есть еще лет 15 назад господин Путин предлагал переговоры насчет двух островов. Но Японии нужно все (как известно, четыре) или ничего. Было выбрано ничего.

Однако с премьер-министром Синдзо Абэ Владимир Путин по-настоящему дружил.

— Напомню, что еще СССР в середине 50-х годов прошлого века подписал с Японией декларацию, которая открывала путь к мирному договору,— рассказывал Верховный главнокомандующий.— Япония тоже его подписала, но затем отказалась от него. Затем это сделал Советский Союз, но уже новая Россия пошла навстречу просьбе японского правительства и возобновила — повторяю, по просьбе японской стороны — диалог по поиску путей к мирному договору. Причем изначально было оговорено, что эта работа будет происходить также на основе декларации, о которой я только что сказал... Должен подтвердить, что в тот момент времени у нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей, в том числе и с бывшим трагически погибшим премьер-министром Синдзо Абэ, который много сделал для сближения Японии и России, для сближения наших позиций. Но теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях, подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны изменения позиции соседа.

Тут и началось то, что еще «Варягом» как будто навеяло.

— Поэтому предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, предложение об усовершенствовании его возможностей и потенциала будут поддержаны,— заявил Верховный главнокомандующий.— Необходимо просчитать все вопросы, связанные с реализацией этих предложений. Будут даны соответствующие поручения и Министерству обороны, и правительству Российской Федерации. Необходимо определить исполнителей и источники финансирования.

Это была новая информация. В каком-то смысле даже прорыв. Не такой, конечно, как пытался совершить «Варяг», но достаточно впечатляющий. Это было решение.

— Еще одна проблема, на которую хотел бы обратить внимание,— продолжал Владимир Путин.— Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей в зоне ответственности ТОФ (Тихоокеанского флота.— А. К.). Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров мирным путем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества! Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Кто-то давно ждал от Владимира Путина именно такого ответа и недоумевал, почему его все нет и нет. И даже очень многие ждали.

Но ведь нужно было не просто прокомментировать. Нужно было подняться на борт ракетного крейсера с великой историей и тогда уж сказать так сказать. Чтобы уж все услышали.

— Просил бы на это обратить внимание. Такое поручение Министерству обороны дано, знаю, что оно доведено и до командования Тихоокеанским флотом. Прошу доложить предложения на этот счет.

Такое предложение ко многому обязывает.

Причем по всему видно, что Владимир Путин принял для себя принципиальные решения. Это видно и по ситуации на фронте. Коротко они формулируются так: эскалация так эскалация.

И все ведь помнят, что гласит статья 5 устава НАТО (Хотя и флот вроде с обеих сторон теневой; но за ним - совершенно боевой. — А.К.). Помнит и Владимир Путин. И идет на это.

Командующий ТОФ Виктор Лиина в общих чертах обрисовал, как, что и где будет происходить:

— В соответствии с вашим, товарищ Верховный главнокомандующий, поручением мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе.— А. К.) морского трафика, знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно, из них под флагом недружественных государств — 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер, в том числе 26 судов Великобритании и 9 — Франции. При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач.

Путин о зеркальном ответе на захват танкеров, споре с Японией по Курилам и учениях ТОФ

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— Спасибо,— поблагодарил Владимир Путин.

И это не тот случай, когда не за что.

Андрей Колесников

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