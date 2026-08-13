Медведев: Курильские острова были, есть и будут российской землей

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити об «исконно японской» принадлежности Курильских островов. По его словам, «эта болтовня» не изменит положения дел.

«Японский премьер Такаити может сколько угодно рассуждать о том, что Курильские острова — "исторически японские"... Они были, есть и останутся российской землей»,— написал господин Медведев в соцсети X. Зампред Совбеза добавил, что любого, что отказывается это понимать, ожидают «страшные последствия своих заблуждений».

Дискуссия по поводу южной части Курил, в том числе острова Утуруп, возобновилась после поездки туда президента России Владимира Путина. Российского посла вызвали в МИД Японии для разъяснений.