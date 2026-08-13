Президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп в Сахалинской области. Его поездка началась с визита на рыбоперерабатывающий завод предприятия «Ясный». Кадры опубликовал телеканал «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

На заводе президента угостили красной икрой и сообщили, что в это время воды курильских островов заполнены тунцом весом до 300 кг.

Владимир Путин прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Она прошла 12 августа. Президент наблюдал за учениями с гвардейского ракетного крейсера «Варяг». После этого он провел совещание по безопасности восточных границ страны.