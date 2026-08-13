Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Путина на Курилы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил курильский остров Итуруп, где осмотрел рыбоперерабатывающий завод, встретился с сахалинским губернатором Валерием Лимаренко, а также посетил районную больницу и школу. Этот визит состоялся после участия президента в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, которые прошли 12 августа. Российский лидер наблюдал за учениями с гвардейского ракетного крейсера «Варяг», после чего провёл совещание по безопасности восточных границ страны.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио ещё в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки на Итуруп. Японский МИД утверждает, что «Северные территории», включая остров Эторофу, являются исторически и юридически неотъемлемыми территориями Японии. В министерстве считают, что суверенитет над четырьмя островами — Кунаширом, Итурупом, Шикотаном и группой Хабомаи — закреплён за Японией, в то время как Россия считает их своими по итогам Второй мировой войны.

Переговоры между Россией и Японией по мирному договору были приостановлены Москвой в 2022 году в ответ на введённые Токио антироссийские санкции. Однако в 2024 году российский посол в Японии Николай Ноздрев заявлял, что РФ открыта к сотрудничеству и готова строить с Японией добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения.