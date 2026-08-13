ТАСС: артистку Наталью Трубникову кремируют в Хованском крематории

Балерину и актрису Наталью Трубникову, умершую 10 августа в возрасте 71 года, кремируют 14 августа в Хованском крематории Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Малышев / РИА Новости Фото: Василий Малышев / РИА Новости

Прощание с артисткой пройдет в закрытом формате, на церемонии будут присутствовать только близкие. ТАСС ранее сообщал, что госпожу Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с мужем.

Артистка выступала в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Широкую известность как актриса получила благодаря роли в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня» (1978). Также сыграла в картинах «Формула любви», «12 стульев», «Тайна Снежной королевы», «Клоун». Была замужем за балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым. В 1990 году вместе с супругом создала школу «Русская Академия Моделей». Господин Кулаков умер в 2022 году.