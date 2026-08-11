Балерину и актрису Наталью Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве 14 или 15 августа. Об этом сообщили ТАСС в семье артистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Одесская киностудия при участии Гостелерадио СССР Фото: Одесская киностудия при участии Гостелерадио СССР

Наталья Трубникова умерла 10 августа в возрасте 71 года. В последние годы она страдала от болезни Паркинсона.

Госпожа Трубникова выступала в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Широкую известность актриса получила благодаря роли в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня» (1978). Она также сыграла в картинах «Формула любви», «12 стульев», «Тайна Снежной королевы», «Клоун» и других.