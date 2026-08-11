Актриса из «31 июня» Наталья Трубникова умерла в возрасте 71 года

Балерина и актриса Наталья Трубникова умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники. О смерти госпожи Трубниковой также пишет издание Starhit.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Трубникова

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Наталья Трубникова

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

В последние годы Наталья Трубникова страдала от болезни Паркинсона. По данным «Пятого канала», артистку обнаружили без признаков жизни в ее квартире в Тверском районе Москвы. Starhit уточняет, что тело госпожи Трубниковой нашла соседка. «Женщины общались накануне утром, но вечером артистка перестала отвечать на звонки»,— рассказал собеседник издания.

Наталья Трубникова окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и выступала в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Широкую известность актрисе принесла роль в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня» (1978). Она также сыграла в картинах «Формула любви», «12 стульев», «Тайна Снежной королевы» и «Клоун». Всего в фильмографии госпожи Трубниковой 14 работ.

Актриса была замужем за балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым. В 1990 году вместе с супругом создала школу «Русская Академия Моделей». Господин Кулаков умер в 2022 году.