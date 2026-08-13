Томское УФАС уличило московские компании в сговоре на торгах по ремонту медтехники

Томское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении двух московских компаний, оказывающих услуги по ремонту медицинской техники. Как сообщили в пресс-службе антимонопольной службы, ООО «Софт пром» и ООО «Триумф» подозреваются в согласованных действиях на 66 закупках стоимостью более 269 млн руб. Конкурсы проводились в период с 2023 по 2026 годы в разных регионах России, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском и Хабаровском краях.

По данным ведомства, поводом для проверки послужило обращение ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН» о включении ООО «Софт пром» в реестр недобросовестных поставщиков. В ходе последующей проверки выяснилось, что оба участника с целью поддержания стоимости контрактов действовали сообща.

Рассмотрение дела назначено на конец августа 2026 года. В случае подтверждения нарушения обеим компаниям грозят оборотные штрафы.

Лолита Белова