Пашинян рассказал, когда Армения проведет референдум по членству в ЕС

Референдум по вопросу о членстве Армении в Евросоюзе (ЕС) организуют только после «проведения подготовительной работы» и подачи заявки на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он утверждает, что граждане смогут выбрать путь, не связанный ни с ЕС, ни с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Обязательно проведем референдум, но это произойдет после того, как, во-первых, институционально будет проведена подготовительная работа, а во-вторых, официально обратимся в ЕС с вопросом о членстве»,— сказал господин Пашинян на брифинге (цитата по ТАСС).

Приблизительные сроки референдума премьер не назвал. По его словам, власти хотят «создать альтернативы для граждан Армении, чтобы народ сам выбирал». «Может быть и другая инициатива: ни ЕАЭС, ни ЕС... Мы не прекращаем думать о четвертой альтернативе, пятой альтернативе,— добавил Никол Пашинян, — потому что не должно быть ситуации, когда кто-то заявляет, что Армения никому не нужна, ей некуда идти».

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин призвал власти Армении как можно скорее провести референдум по поводу участия страны в ЕС или ЕАЭС. Никол Пашинян говорил, что Армения останется в ЕАЭС до тех пор, «пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным».

Подробности — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».