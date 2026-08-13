Пашинян рассказал, когда Армения проведет референдум по членству в ЕС
Пашинян: Армения проведет референдум по членству в ЕС только после подачи заявки
Референдум по вопросу о членстве Армении в Евросоюзе (ЕС) организуют только после «проведения подготовительной работы» и подачи заявки на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он утверждает, что граждане смогут выбрать путь, не связанный ни с ЕС, ни с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Обязательно проведем референдум, но это произойдет после того, как, во-первых, институционально будет проведена подготовительная работа, а во-вторых, официально обратимся в ЕС с вопросом о членстве»,— сказал господин Пашинян на брифинге (цитата по ТАСС).
Приблизительные сроки референдума премьер не назвал. По его словам, власти хотят «создать альтернативы для граждан Армении, чтобы народ сам выбирал». «Может быть и другая инициатива: ни ЕАЭС, ни ЕС... Мы не прекращаем думать о четвертой альтернативе, пятой альтернативе,— добавил Никол Пашинян, — потому что не должно быть ситуации, когда кто-то заявляет, что Армения никому не нужна, ей некуда идти».
В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин призвал власти Армении как можно скорее провести референдум по поводу участия страны в ЕС или ЕАЭС. Никол Пашинян говорил, что Армения останется в ЕАЭС до тех пор, «пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным».
Подробности — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».
Телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждался референдум по вступлению в ЕС, состоялся 27 июля 2026 года. Владимир Путин в ходе беседы подчеркнул, что Армении необходимо как можно скорее провести референдум по вопросу членства в ЕАЭС, а Никол Пашинян подтвердил готовность правительства решать этот вопрос.
В ходе этого разговора премьер-министр Пашинян также поднял вопрос об ограничениях на экспорт армянских товаров на рынок РФ, назвав их противоречащими договорно-правовой базе между Арменией и Россией, а также правилам ЕАЭС. Он попросил Владимира Путина принять меры для урегулирования этих проблем. Одновременно с этим, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, 28 июля 2026 года сообщил, что точные сроки проведения референдума о вступлении в ЕС Никол Пашинян не назвал.
Ранее, 10 мая 2026 года, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Армения остаётся членом ЕАЭС и примет решение по вопросу о евроинтеграции в надлежащее время. Он также отмечал, что, хотя у Армении есть европейские устремления, страна не собирается покидать ЕАЭС на данный момент. Премьер-министр Никол Пашинян 1 июня 2026 года также отмечал, что Армения продолжит работать в ЕАЭС, пока выбор между ЕАЭС и ЕС «будет неизбежным» и отношения с Россией находятся на этапе трансформации.