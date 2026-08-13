РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа

Российские железные дороги (РЖД) ввели ограничения на перевозку грузов в черноморский порт Новороссийск. Погрузка в направлении станций Новороссийск и Новороссийск-экспорт ограничена с 13 по 22 августа 2026 года, следует из уведомления (.doc) на сайте РЖД.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров. В Новороссийске повреждения получили 21 жилое здание и четыре предприятия, в том числе Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). В районе новороссийского порта обрушился наземный путепровод. СКР возбудил дело о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «Черноморский террор».