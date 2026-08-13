Премьер Японии: поездка Путина на Итуруп осложнила отношения Москвы и Токио
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит президента России Владимира Путина на остров Итуруп в Сахалинской области ухудшил перспективы восстановления российско-японских отношений. По ее словам, Токио еще в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки, однако та все же состоялась.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters
«Хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью отнеслась к тяжести данного обстоятельства»,— сказала госпожа Такаити в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).
Владимир Путин 13 августа впервые побывал на курильском острове Итуруп. Визит главы государства начался с рыбоперерабатывающего завода предприятия «Ясный». Также президент встретился с сахалинским губернатором Валерием Лимаренко и посетил центральную районную больницу и школу, названную в честь участника СВО Эдуарда Норполова. МИД Японии выразил протест из-за поездки господина Путина на Итуруп, в ведомство вызвали российского посла Николая Ноздрева.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 7 февраля 2026 года назвала обидным отсутствие мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны, подчеркнув, что Токио будет добиваться взаимопонимания с Москвой по территориальному вопросу.
Япония претендует на четыре острова, которые называет «северными территориями»: Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу Хабомаи, но Россия считает, что суверенитет над этими островами закреплен за ней и оспариваться не будет. Переговоры стран по мирному договору были приостановлены Москвой в 2022 году в ответ на введенные Токио антироссийские санкции.