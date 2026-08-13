Премьер Японии: поездка Путина на Итуруп осложнила отношения Москвы и Токио

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит президента России Владимира Путина на остров Итуруп в Сахалинской области ухудшил перспективы восстановления российско-японских отношений. По ее словам, Токио еще в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки, однако та все же состоялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

«Хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью отнеслась к тяжести данного обстоятельства»,— сказала госпожа Такаити в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

Владимир Путин 13 августа впервые побывал на курильском острове Итуруп. Визит главы государства начался с рыбоперерабатывающего завода предприятия «Ясный». Также президент встретился с сахалинским губернатором Валерием Лимаренко и посетил центральную районную больницу и школу, названную в честь участника СВО Эдуарда Норполова. МИД Японии выразил протест из-за поездки господина Путина на Итуруп, в ведомство вызвали российского посла Николая Ноздрева.