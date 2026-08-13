Запрещенная в РФ Meta сообщила о блокировке аккаунтов 756 тыс. подростков в Австралии

Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) заявила, что заблокировала 756 тыс. аккаунтов австралийских подростков в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram. Это данные с декабря 2024 года, когда Австралия запретила пользоваться соцсетями подросткам до 16 лет, до июня текущего года.

После введения запрета неоднократно сообщалось, что он плохо работает. В июне австралийские эксперты здравоохранения опубликовали отчет, из которого следовало, что около 85% подростков младше 16 лет продолжают пользоваться соцсетями. После этого премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что правительство ужесточит закон и введет дополнительные ограничения.

В частности, новая версия закона предусматривает усиление юридической ответственности технологических компаний и ужесточение наказаний для них при несоблюдении норм. В связи с этим Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовала данные о том, как она блокирует аккаунты подростков. Компания также пообещала предпринимать дальнейшие шаги в этом направлении.

Яна Рождественская