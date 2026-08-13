Запрещенная в РФ Meta сообщила о блокировке аккаунтов 756 тыс. подростков в Австралии
Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) заявила, что заблокировала 756 тыс. аккаунтов австралийских подростков в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram. Это данные с декабря 2024 года, когда Австралия запретила пользоваться соцсетями подросткам до 16 лет, до июня текущего года.
После введения запрета неоднократно сообщалось, что он плохо работает. В июне австралийские эксперты здравоохранения опубликовали отчет, из которого следовало, что около 85% подростков младше 16 лет продолжают пользоваться соцсетями. После этого премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что правительство ужесточит закон и введет дополнительные ограничения.
В частности, новая версия закона предусматривает усиление юридической ответственности технологических компаний и ужесточение наказаний для них при несоблюдении норм. В связи с этим Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовала данные о том, как она блокирует аккаунты подростков. Компания также пообещала предпринимать дальнейшие шаги в этом направлении.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил 26 июня 2026 года, что правительство ужесточит закон, ограничивающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Это произошло после того, как исследование, опубликованное в журнале The BMJ, показало, что почти 85% подростков продолжают пользоваться соцсетями, несмотря на введенный 10 декабря 2025 года запрет.
Правительство планирует расширить полномочия регулятора по онлайн-безопасности eSafety и усилить юридическую ответственность технологических компаний. Регулятор должен получить новые рычаги для наказания ИТ-гигантов, не справляющихся с закрытием доступа подростков в соцсети, а также компании обяжут использовать продвинутые биометрические технологии для проверки возраста пользователей.
Запрет соцсетей в Австралии стал первым в мире экспериментом такого рода, за которым внимательно следят в других странах. Похожие ограничения уже приняты в Великобритании, Франции и Греции, а также подобные инициативы разрабатываются в Дании, Испании, Италии и Турции.