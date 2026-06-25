Более 80% подростков в Австралии пользуются запрещенными для них соцсетями
Около 85% австралийских подростков младше 16 лет пользуются соцсетями, несмотря на введенный в декабре 2025 года в стране запрет. Они проводят в соцсетях почти столько же времени, как и до запрета. Такие данные опубликованы в исследовании австралийских экспертов здравоохранения в журнале The BMJ.
Согласно исследованию, запрет соцсетей не оказал заметного влияния на то, сколько времени подростки проводят на сайтах. В возрастной группе 12–13 лет доля ежедневно пользующихся соцсетями не изменилась, в группе 14–15-летних незначительно сократилась с 78% до 69%, а для подростков старше 16 лет даже выросла на 9%.
Соцсети должны были сами принять меры, ограничивающие их использование подростками. Исследование показало, что 54–68% подростков по-прежнему пользуются своими аккаунтами, открытыми еще до запрета. Более того, 66% подростков спокойно проходили возрастную верификацию. Чтобы продолжать пользоваться соцсетями, многие подростки указывали другой возраст, заходили в аккаунт кого-то более взрослого или включали VPN.
Запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет в Австралии, вступивший в силу 10 декабря 2025 года, стал первым подобным законом в мире. Власти объясняли его необходимость защитой ментального здоровья детей и подростков от вредного контента, кибербуллинга и дезинформации, а также чрезмерного времени, проводимого в сети из-за особенностей алгоритмов соцсетей. За нарушения закона предусматривались штрафы для платформ до 49,5 млн австралийских долларов.
Против запрета выступали некоторые эксперты и организации, такие как Australian Child Rights Taskforce, считая его «слишком грубым инструментом», нарушающим свободу слова и право на выражение мнения подростков. Также двое подростков, Ной Джонс и Мейси Нейланд, подали иск в Верховный суд Австралии, назвав закон неконституционным. Тем не менее, по примеру Австралии аналогичные меры рассматривают или уже объявили десятки стран, включая Великобританию, Францию, Испанию, Индию и Японию.