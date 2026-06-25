Более 80% подростков в Австралии пользуются запрещенными для них соцсетями

Около 85% австралийских подростков младше 16 лет пользуются соцсетями, несмотря на введенный в декабре 2025 года в стране запрет. Они проводят в соцсетях почти столько же времени, как и до запрета. Такие данные опубликованы в исследовании австралийских экспертов здравоохранения в журнале The BMJ.

Согласно исследованию, запрет соцсетей не оказал заметного влияния на то, сколько времени подростки проводят на сайтах. В возрастной группе 12–13 лет доля ежедневно пользующихся соцсетями не изменилась, в группе 14–15-летних незначительно сократилась с 78% до 69%, а для подростков старше 16 лет даже выросла на 9%.

Соцсети должны были сами принять меры, ограничивающие их использование подростками. Исследование показало, что 54–68% подростков по-прежнему пользуются своими аккаунтами, открытыми еще до запрета. Более того, 66% подростков спокойно проходили возрастную верификацию. Чтобы продолжать пользоваться соцсетями, многие подростки указывали другой возраст, заходили в аккаунт кого-то более взрослого или включали VPN.

Алена Миклашевская