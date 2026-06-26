Закон о запрете соцсетей для подростков в Австралии ужесточат из-за нарушений

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что правительство ужесточит закон, ограничивающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Поводом для этого стали опубликованные накануне данные исследования, показавшего, что почти 85% подростков продолжают пользоваться соцсетями даже после запрета. Об этом пишет AP.

По словам господина Албаниза, правительство намерено сделать закон о запрете «настолько жестким, чтобы он был способен выдержать любые юридические испытания». В частности, планируется расширить полномочия регулятора по онлайн-безопасности eSafety и усилить юридическую ответственность технологических компаний. Регулятор должен получить новые рычаги для наказания ИТ-гигантов, не справляющихся с закрытием доступа подростков в соцсети. Кроме того, правительство подготовит «стресс-тесты» алгоритмов допуска несовершеннолетних на сайты соцсетей и обяжет ИТ-компании использовать продвинутые биометрические технологии для проверки возраста пользователей.

Опубликованное накануне в журнале The BMJ исследование показало, что подростки младше 16 лет практически не отказались от соцсетей после введенного для них 10 декабря 2025 года запрета. И времени в соцсетях они не стали проводить меньше. Для входа в аккаунты они указывали другой возраст, либо использовали аккаунт взрослых, либо включали VPN.

Алена Миклашевская