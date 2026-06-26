Закон о запрете соцсетей для подростков в Австралии ужесточат из-за нарушений
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что правительство ужесточит закон, ограничивающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Поводом для этого стали опубликованные накануне данные исследования, показавшего, что почти 85% подростков продолжают пользоваться соцсетями даже после запрета. Об этом пишет AP.
По словам господина Албаниза, правительство намерено сделать закон о запрете «настолько жестким, чтобы он был способен выдержать любые юридические испытания». В частности, планируется расширить полномочия регулятора по онлайн-безопасности eSafety и усилить юридическую ответственность технологических компаний. Регулятор должен получить новые рычаги для наказания ИТ-гигантов, не справляющихся с закрытием доступа подростков в соцсети. Кроме того, правительство подготовит «стресс-тесты» алгоритмов допуска несовершеннолетних на сайты соцсетей и обяжет ИТ-компании использовать продвинутые биометрические технологии для проверки возраста пользователей.
Опубликованное накануне в журнале The BMJ исследование показало, что подростки младше 16 лет практически не отказались от соцсетей после введенного для них 10 декабря 2025 года запрета. И времени в соцсетях они не стали проводить меньше. Для входа в аккаунты они указывали другой возраст, либо использовали аккаунт взрослых, либо включали VPN.
Закон, ограничивающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет, начал обсуждаться австралийским правительством в 2024 году и был утверждён в ноябре того же года. Он вступил в силу 10 декабря 2025 года, сделав Австралию первой страной в мире, которая ввела подобный запрет. Первоначально закон не распространялся на YouTube из-за его «важной образовательной составляющей», однако позже доступ к этой платформе также был ограничен для несовершеннолетних.
Основной целью введения запрета была защита ментального здоровья детей и подростков от вредного контента, травли и фейковых новостей, а также от чрезмерного времени, проводимого ими онлайн из-за особенностей алгоритмов соцсетей. Ответственность за нарушение закона была возложена на сами социальные сети, которым грозили штрафы до 50 миллионов австралийских долларов. За менее чем месяц после вступления запрета в силу, в Австралии было заблокировано или деактивировано около 4,7 миллиона аккаунтов несовершеннолетних пользователей. Однако некоторые подростки подали иск в Верховный суд Австралии, оспаривая конституционность этого запрета. В марте 2026 года сообщалось, что более 60% австралийских подростков в возрасте 12-15 лет продолжают пользоваться соцсетями, обходя запреты с помощью VPN, указания другого возраста или использования аккаунтов взрослых.