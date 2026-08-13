МИД России: НАТО искусственно нагнетает угрозу в Балтийском регионе
Балтийский регион оказался в уязвимом положении, потому что страны НАТО и Евросоюза искусственно нагнетают угрозу в регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, из-за действий Запада «возрастает угроза инцидентов, в том числе и непреднамеренных».
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Это та реальность, с которой нам приходится иметь дело и которую, к сожалению, мы должны учитывать в нашем военном планировании»,— сказал замминистра на форуме «Арктика-Регионы» (цитата по «РИА Новости»).
В декабре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах нарастить военное присутствие в Балтийском море. Это решение приняли после участившихся случаев обрыва подводных кабелей. В мае 2026-го ФСБ обвинила страны НАТО в попытке ограничить судоходство на Балтике.
Об учениях НАТО в Балтийском море — в материале «Ъ» «"Отважный кабан" мчится навстречу беде».
Замглавы МИД РФ Александр Грушко 18 апреля 2026 года отмечал, что НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее вероятную зону противостояния с Россией, прорабатывая наращивание боевого потенциала.
Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов 1 мая 2026 года заявлял, что Евросоюз и НАТО намерены отработать в Балтийском море механизмы блокирования судоходства для нанесения ущерба «неугодным странам». По его словам, такие действия угрожают не только России, но и другим государствам, и Россия уже работает с зарубежными партнерами над противодействием этому. В погранслужбе ФСБ считают, что НАТО хочет вынудить судовладельцев отказаться от использования российских портов для перевалки грузов.
Военная активность стран НАТО в Арктике способствует развитию конфликтного потенциала в регионе, о чем 24 декабря 2025 года заявлял помощник президента РФ Николай Патрушев. Дипломат Владислав Масленников 4 февраля 2026 года обвинил западные страны и НАТО в обострении ситуации в арктическом регионе, указывая на увеличивающиеся масштаб и агрессивность учений в Североатлантическом регионе.