МИД России: НАТО искусственно нагнетает угрозу в Балтийском регионе

Балтийский регион оказался в уязвимом положении, потому что страны НАТО и Евросоюза искусственно нагнетают угрозу в регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, из-за действий Запада «возрастает угроза инцидентов, в том числе и непреднамеренных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Это та реальность, с которой нам приходится иметь дело и которую, к сожалению, мы должны учитывать в нашем военном планировании»,— сказал замминистра на форуме «Арктика-Регионы» (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах нарастить военное присутствие в Балтийском море. Это решение приняли после участившихся случаев обрыва подводных кабелей. В мае 2026-го ФСБ обвинила страны НАТО в попытке ограничить судоходство на Балтике.

Об учениях НАТО в Балтийском море — в материале «Ъ» «"Отважный кабан" мчится навстречу беде».