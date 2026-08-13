Прокуратура потребовала от «РВК-Воронеж» перерасчета платы после отключений воды

В связи с поступлением многочисленных жалоб от жителей Воронежа городская прокуратура проверила деятельность ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») и подтвердила «факт нарушения режима обеспечения населения холодной водой», сообщили в ведомстве. Перерасчет платы за услугу при этом не производился. Предприятию внесено представление об устранении нарушений, в котором поставлен вопрос о перерасчете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«По факту задержки восстановления водоснабжения в отдельных районах города Воронежа после его отключения в минувшие выходные органами прокуратуры проводятся надзорные мероприятия»,— заявили в ведомстве.

Также сообщается, что в отношении «РВК-Воронеж» прокуратурой возбуждено административное дело по статье о нарушении режима обеспечения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ). Штрафы для юридических лиц по этой статье составляют от 30 до 50 тыс. руб.

«Ъ-Черноземье» обратился за комментарием в пресс-службу «РВК-Воронеж».

UPD. В «РВК-Воронеж» прокомментировали сообщение прокуратуры, подчеркнув, что организация взаимодействует с надзорными органами и «реагирует на все поступающие акты госорганов».

«По всем подтвержденным случаям нарушений будет произведен индивидуальный перерасчет платы в соответствии с требованиями законодательства. Отметим, что масштабные работы, проводимые на правом берегу, были необходимы и важны, чтобы минимизировать риски аварийных ситуаций, обеспечить более стабильную подачу воды и снизить вероятность масштабных отключений. Такие работы были невозможны без ограничения водоснабжения у абонентов»,— рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», второе масштабное отключение воды в Воронеже за это лето началось с 22:00 пятницы, 7 августа, и затронуло полностью Коминтерновский, Ленинский и Советский районы, а также часть Центрального района и часть Рамонского района в пригороде. Отключение объяснили необходимостью проведения работ по модернизации оборудования на водоподъемной станции №11. Обозначенный «РВК-Воронеж» срок отключения истек в 9:00 воскресенья, 8 августа, однако далеко не во всех домах после этого появилась вода. В компании поясняли, что «подача воды будет осуществляться в плавном режиме», «из-за особенностей разводки вода поступит в дома не сразу» и что «на скорость восстановления водоснабжения влияет сразу несколько факторов: расположение дома, его этажность, а также наличие повысительно-насосной станции (ПНС)».

Первое крупное отключение воды этим летом потребовалось для завершения работ по реконструкции Остужевской развязки. Оно затронуло Железнодорожный и Левобережный районы. Ограничения должны были продлиться с 22:00 пятницы, 3 июля, до 6:00 воскресенья, 5 июля. Однако, по словам жителей левого берега Воронежа, проблемы с водой у них начались еще днем в пятницу и завершились только вечером в понедельник, 6 июля.

В настоящее время без водоснабжения остается часть жителей Центрального и Коминтерновского районов Воронежа из-за аварии на водоводе метрового диаметра возле дома №120 по Московскому проспекту. Накануне на предприятии объявили, что «ремонт водовода проведут ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей», в связи с чем вода была отключена для сотен домов в 21:00. Работы продолжались всю ночь и идут сейчас, информации об их завершении пока не поступало. В окрестностях организованы точки подвоза технической воды.

Денис Данилов