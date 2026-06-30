Два района Воронежа более суток будут оставаться без воды

В Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа будет отключено водоснабжение в период с 22:00 пятницы, 3 июля, до 6:00 воскресенья, 5 июля. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин. Отключение потребуется в связи с завершением работ по реконструкции Остужевской развязки.

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«Для переключения вновь построенного канализационного коллектора диаметром 1200 мм требуется остановка трех водоподъемных станций. Также специалисты обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 мм на ВПС-9, реконструкция которой осуществляется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Кроме того, будет выполнена плановая замена запорной арматуры на ВПС-8 и ВПС-12»,— пояснил господин Петрин.

Глава городской администрации попросил жителей Воронежа «заранее набрать воды». На время отключения на территории областного центра организуют точки подвоза воды, их расположение сообщат дополнительно.

РВК-Воронеж проведет масштабные работы по модернизации оборудования на водоподъемных станциях

Специалисты воронежского водоканала заменят запорную арматуру и задвижки сразу на нескольких водоподъемных станциях — №8, №9 и №12, а также на сетях водоснабжения.

Замена оборудования позволит минимизировать риски аварийных ситуаций, обеспечит более стабильную подачу воды на Левом берегу и в перспективе снизит вероятность длительных отключений. Параллельно сотрудники внешней подрядной организации выполнят врезку трубопровода диаметром 1200 мм в городскую сеть канализации по ул. Остужева после реконструкции этого участка магистрали, что улучшит отведение стоков, повысит пропускную способность системы и снизит вероятность локальных подтоплений в районе. Работу подрядчика будут контролировать специалисты водоканала.

В «РВК-Воронеж» уточнили, что холодное водоснабжение в указанный период будет также снижено по следующим адресам:

микрорайон Новое Отрадное,

Черемушки;

поселок Отрадное Новоусманского района;

ул. Казакова;

ул. Лесной поселок;

БУ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»;

ООО «Клинический санаторий имени Горького»;

ДПК «Нептун».

«В Центральном районе города будет снижено давление холодного водоснабжения на верхних этажах жилых домов, не оборудованных повысительными насосами, а также в Коминтерновском районе в квартале улиц: Московский проспект (четная сторона) – Урицкого – Транспортная – Ипподромная – Шишкова – Хользунова»,— рассказали в компании.

В городском водоканале отметили, что «работы направлены на долгосрочное улучшение качества коммунальных услуг и повышение устойчивости городской инфраструктуры».

Денис Данилов